PORODILA SE MIRKA VASILJEVIĆ! Glumica i Vujadin dobili četvrto dijete, čestitke PLJUŠTE! (FOTO)

Mirka Vasiljević je četvrti put postala mama.

Izvor: Pink tv /printscreen

Glumica Mirka Vasiljević se danas, 1. oktobra, porodila i na svijet donijela četvrto dijete!

Ovim lijepim povodom oglasio se ponosni tata, fudbaler Vujadin Savić.

Vujadin je na društvenim mrežama objavio da su on i Mirka dobili još jednu ćerkicu, a čestitke se uveliko nižu.

Kao što je poznato, Mirka je željela da se porodi u Srbiji, ali je zbog poodmakle trudnoće morala da ostane na Kipru, gdje je beba i rođena.

Ona i Vujadin već imaju ćerku Adrijanu, te sinove Andreja i Mihajla, a bebino ime još nisu otkrili.

"S obzirom da je stomak prilično porastao ne smijem mnogo da se švrćkam, sjedam u avione, te sada moram i ja malo da pričekam. U principu meni je termin početak oktobra. S obzirom na to da se četvrti put rađa dijete, kažu da sve to mnogo brže ide. Voljela bih da sačekamo baš kraj septembra i uđemo u oktobar. Kako kažu stari, svaki dan je bitan i važan za bebu dok je u stomaku. Voljela bih da cio septembar beba ostane u stomaku. Ali vidjećemo, nije sve to moja volja i želja, već i sudbina", izjavila je Mirka prije mjesec dana u Jutarnji program Prve televizije.

"Sledeće nedjelje idem ovdje kod doktora da se malo upoznamo, vidimo, popričamo i pogledam bolnicu. Vjerujem da ću posle toga imati više detalja o stanju iznutra, spolja sam okej, ali da doktori kažu kako je unutra. Ovdje ću se poroditi, ako sve bude u redu sa mnom i bebom, a vjerujem da hoće. Ako sve bude okej, eto nas u novembru mjesecu u Beogradu da se malo i radi", dodala je tada.

Ovako je izgledala u trudnoći: