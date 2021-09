DARKO PRED KAMERAMA S BARBAROM, A MARINA SLAVI S NJEGOVOM BIVŠOM! Gagićeva KIDA na mrežama - nikad ovako seksi! (FOTO)

Marina Gagić se provodila s Darkovom bivšom djevojkom i ovako slavila novi početak.

Darko Lazić sinoć se prvi put pojavio u emisiji sa novom djevojkom, pjevačicom Barbarom Bobak, a za to vrijeme je njegova bivša vjerenica uživala u noćnom provodu, i to ne s bilo kim!

Marina je na sebe navukla seksi haljinicu i uživala s drugaricom Oliverom Matijević, inače Darkovom bivšom djevojkom s kojom se sprijateljila, a "pale" su i neke zavodljive fotke iz toaleta.

Dok je Darko hvalio Barbaru navodeći da s njom planira da se skrasi, Marina je bila "bezobrazna"...

Poslije nazdravljanja uz koje je ispisano "Novi početak", Marina i Olivera su ispozirale u toaletu i pokazale koliko su zgodne.

"Hvala Bogu, hoće me ljubav. Barbara je jedna divna djevojka, u istom smo poslu, zaljubljeni smo. Volim nekog da volim. To je to, neće postojati nikad više druga", izjavio je Darko u emisiji "Amidži šou", a Marina se za to vreme provodila.