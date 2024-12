Maks Ferstapen bi od sezone 2026. mogao da vozi za Vilijams!

Izvor: Profimedia

Maks Ferstapen je uspio da osvoji četvrtu titulu šampiona u Formuli 1, ali sada dolaze šokantne vijesti da bi mogao da napusti tim Red Bula! Ove sezone je Ferstapen ipak imao izazivača, uspijevao je da ga poremeti Lando Noris, a Meklaren je uzeo titulu u konkurenciji konstruktora.

Imao je i tri mjeseca bez pobjede vozač holandsko-belgijskog porijekla, ali se to završilo kada je u novembru pobijedio u Las Vegasu. Očigledno da je to zabrinulo šampiona i on sad razmišlja da ode iz ekipe! Ima ugovor do 2028. godine, ali stručnjak za Formulu 1 Mark Pristli ne misli da će dočekati kraj ugovora u ovom timu!

"Tržište vozača je komplikovano u ovom momentu, jer svi čekaju da vidi kako će se promijeniti pravila od 2026. godine. Morate da izaberete tim za koji mislite da će napraviti najbolji automobil, a to bi mogao da bude neko poput Vilijamsa. Teško je reći. Ako ste Maks Ferstapeni pogledaćete ka Meklarenu, ali oni imaju dva mlada vozača za budućnost. Mercedes nije dobar u ovom momentu, ali svi zanju da su oni solidan tim. Takođe znamo da je Ferstapen imao mnogo razgovora sa Mercedesom. Mogli biste da pogledate ka Vilijamsu koji je pod vođstvom Džejmsa Vaulsa krenuo u pripremanje 2026. godine sa velikim očekivanjima. Znam da se spremaju da se takmiče sa najbojim timovima i možda je to prilika za Ferstapna", rekao je Pristli.

Vilijams je već napravio jedan veliki potez pa će tako u 2025. pored Aleksa Albona njihov vozač biti i Karlos Sajnc. U ovoj sezoni su završili kao pretposlednji tim sa samo 17 osvojenih bodova, samo su bili bolji od Zaubera. Daleko je bila Honda sa 46 poena, Has sa 58, Alpajn sa 65 i Aston Martin sa 94, a da ne pominjemo Red Bul, Ferari i Meklaren. Pored Albona vozili su Logan Sardžent i Franko Kolapito, sa vrlo malo uspjeha.

"Maks Ferstapen bi mogao i da se povuče u narednih nekoliko godina. Posle godina stalnih pobjeda samo mala promjena i odsustvo trofeja može da te natjera da izgubiš interesovanje za sport. Ako Ferstapen promijeni tim i to prođe dobro, ako nastavi da pobjeđuje nastaviće. Ali ako bude pobjeđivao manje nego inače 100 odsto ga vidim da će odustati od sporta", rekao je Pristli.

(MONDO, N.L.)