Vojni analitičari su primijetili važan detalj tokom redovnog godišnjeg obraćanja ruskog predsjednika. On je indirektno sugerisao promjenu taktike na frontu u Ukrajini.

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin je govorio puna četiri sata o svim važnim temema za ruske građane, a mnogima je "ispod radara" prošla izjava o promjeni taktike na frontu u Ukrajini. Prema analizi "Instituta za rat (Institute for the Study of War)", ruske trupe su dosad bile fokusirane na osvajanje većih gradova, a sada se to promijenilo.