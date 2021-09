DALA SAM MU 20.000 EURA ZA KREDIT, A ON SE KOCKA I PIJE TRODONE! Miljana ŠOKIRALA pričom o Zoli - "Spava kod fanova!

Miljana Kulić otkrila da njen bivši dečko navodno duguje i 50.000 eura zbog kocke

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miljana Kulić, najkontroverznija rijaliti učesnica, otkrila je sve o njenom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom, svojim bolesnim roditeljima, bijegu iz Zadruge 5, ali i povratku u ovaj TV format.

Temperamentna Nišlijka je priznala i da je vratila Zolin kredit od 20.000 eura, kao i kockarske dugove koje je napravio, ali da njihova veza nije opstala zbog toga što Zola koristi nedozvoljene supstance.

"Smučilo mi se da vječito ćutim i ispadam najgora. Ne želim više nikoga da štitim, pogotovo ne Zolu koji me je godinama samo iskorišćavao", rekla je Miljana i otkrila kada je i zbog čega došlo do prekida ovog odnosa.

"Raskinuli smo nedavno, ostavila sam ga jer nisam mogla više da podnesem njegovo ponašanje, poroke, i cjelokupan način života. Shvatila sam da me samo koristi za novac. Želio je preko mene da uđe u rijaliti, a kada je shvatio da ne može pokušao je ponovo da mi iznudi pare za dugove", rekla je Kulićeva, koja tvrdi da je umorna od rešavanja Zolinih kockarskih računa.

"U proteklih godinu i po dana ja sam tom čovjeku otplatila kredit od 20.000 eura, plus sam vratila sve njegove kockarske dugove. On se opet kockao, ispričao mi je da ponovo duguje, i to 50.000 eura. Kada sam mu rekla da mu neću dati pare, počeo je emotivno da me ucjenjuje i govori kako ja želim da ga ubiju, skroz je poludio", ispričala je Miljana i dodala da je najviše od svega boli saznanje da je sa njom bio samo iz koristi.

"Shvatila sam da me ne voli jer on trenutno nema emocije. Ne voli nikoga, ni svoju majku ni sebe. Ne mogu očekivati ljubav od takvog čovjeka. Otišao je od majke, sada živi sa nepoznatim ljudima, koji su bili njegovi fanovi i koji se isto kockaju i drogiraju".

"On živi tako što cio dan prespava, probudi se oko šest po podne i popije trodone. Nema para za drogu pa uzima raznorazne zamjenske ljekove kao najgori narkoman. Onda jede, kocka se, i tako obeznanjen ponovo legne da spava. Savjetovala sam ga da ode na liječenje, ali on odbija. Šta će meni to? Ja sam majka, i ne želim da sa takvom osobom provedem život. Namjeravam da se posvetim sebi i svojoj porodici. Kada god sam sa Zolom on hoće da se ugojim, da budem što gora. Vrijeme je da počnem da mislim na sebe. Za nedelju dana se vraćam u Zadrugu. Hoću da napravim šou i zaradim dovoljno novca za sebe, sina Željka i porodicu".

Mijana se nedugo nakon završetka Zadruge 4, gostujući u emisiji na Pink televiziji, čak i pobila sa Zolom pred kamerama.