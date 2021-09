PROGOVORIO GLUMAC POSLE INTIMNIH SCENA U "PEVAČICI"! Milici NIJE bilo lako na snimanju "vrućih" kadrova serije!

Milica Pavlović i Miloš Timotijević u seriji "Pevačica" glume Ivanu i Vladu.

Izvor: PROMO

Serija "Pevačica" s Milicom Pavlović u glavnoj ulozi privukla je veliku pažnju već od prve epizode, koja je premijerno prikazana pre nekoliko dana.

Pored Milice, u seriji gledamo i Miloša Timotijevića, koji igra kompozitora Vladu Vidaka.

"Obradovao sam se baš kada su mi ponudili nešto ovako. Smatram da nisam glumac koji samo igra policajce i opasne momke, već da kroz druge uloge mogu da pokažem drugog sebe. To me je najviše privuklo da budem u ovom projektu, jer mi je ponuđena uloga koja mi do sada nikada nije nuđena. Naravno, oberučke sam prihvatio", rekao je Miloš.

Tokom snimanja je radio sa Aleksandrom Kovač, jer je, kako kaže, želeo da maksimalno dočara ulogu kompozitora, ali najveću pažnju privukle su njegove intimne scene s Milicom.

"Ako je akciona scena, onda to nije problem dočarati. Razlika je u načinu snimanja, jer duže traje realizacija. Ako je neka scena sadizma, onda je to mnogo veći problem. U 'Pevačici' su najosnovnije intimne scene i nije ništa problematično, lascivno ili bilo šta drugo. Samo je trebalo pokazati jednu vrstu topline i ljubavi koju imaju Ivana i Vlada u seriji. To je ono na čemu smo radili najviše, da publika i ljudi poveruju da su oni zaljubljeni jedno u drugog", otkrio je glumac.

Miloš u seriji deli najviše kadrova sa pevačicom Milicom Pavlović, pa je sve zanimalo kako je bilo sarađivati s njom budući da je u ovakvom projektu još nismo gledali.

"Sasvim solidno. Morao sam da budem otvoren za saradnju. Bio sam svestan da njoj neće biti lako. Jedan deo energije na setu smo morali da utrošimo u to da se ona pre svega oseća udobno, da joj ne bude previše stresno, jer ako bude tako, onda neće moći da da sto odsto sebe za to što je trebalo. Polako smo radili. Iz dana u dan je bilo sve bolje i kvalitetnije. Mislim da smo na kraju uspeli da odradimo dobar posao", iskren je bio Timotijević.