JA TRUDNA, A ON ZA PSA KUPUJE KOLICA! Maja prvi put o ABORTUSU - Bila sam uništena! Sramota me je

Maja Marinković se oglasila nakon Janjuševe ispovesti.

Učesnik Zadruge Marko Janjušević Janjuš prokomentarisao je za crnim stolom situaciju kada je njegova bivša devojka Maja Marinković bila trudna, te abortirala.

On je istakao da prvo nije verovao, te da ni danas nije siguran da je to istina i da je jedna osoba pomogla da sve to reše, a nakon Janjuševe ispoveti oglasila se i njegova bivša ljubav Maja.

"Što se tiče trudnoće, kad sam izašao, drugi dan su me zvale tri devojke iz Zadrug da mi to kažu. Ja nisam prvo hteo da se javljam. Prvo nisam verovao u to. Ja i dan danas ne verujem u to. Takav osećaj imam. Ja ne kažem da nije. Ali ja sa njom nisam hteo da se viđam, taj odnos je trebalo da se završi kako god. Izašao sam. Jedna osoba je zvala da pomogne, jer ja nisam hteo da se vidim nasamo sa njom. Zamolio sam da neko bude u prisustvu, jer znam kakve su bile scene pre. Jedna osoba nam je pomogla da rešimo. Kad sam došao, ona je plakala, rekla da je to tako. Rekao sam joj: 'Ako ti hoćeš, možeš da rodiš, ja ću da snosim sve što treba, ali ja neću da živim sa tobom, jednostavno neću'. Posle toga je bilo par dana, toliko i toliko treba, ja sam toliko dao. To je, što se mene tiče, bolje za sve. Kakav je odnos bio sa njenim ocem, kako me gleda, to nigde nije vodilo", izjavio je Janjuš u Zadruzi.

Ubrzo nakon njegove ispovesti oglasila se Maja i istakla da je Janjuš sve laže.

"Janjuš je sve slagao što je rekao! Lažov i prevarant! On se slikao sa psom od dotične i govorio kako je to njegov sin, i kako ide da mu kupi nova kolica dok sam ja bila trudna i pokušavala da ga dobijem na sve načine. Laže da nije znao da sam trudna, jer ga je zvala moja drugarica Ana Bulatovic koja može sve da potvrdi. Nije hteo da čuje za to. Mene je bilo sramota da pričam o tome javno, bila sam uništena psihicki zbog toga. Ja ću detaljnije sve to objasniti kada dođe vreme za to. I izmišlja kako sam ja bila sa njegovim drugovima na moru, kako bi pokušao da se opere od javne osude, igra na kartu žrtve kao uvek. Bruka i sramota za čoveka koji je prvenstveno otac", zaključila je Maja.

