TRAŽILA FRIZERA, UMALO DOBILA ZAMRZIVAČ! Zorana ispričala šta joj se dogodilo u prodavnici - 1 stvar joj nikako ne ide!

Zorana otkrila šta joj se desilo u Turskoj!

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pevačica Zorana Pavić koja poslednjih meseci blista u "novoj koži" i izgleda bolje nego ikad nakon drastičnog mršavljenja, otkrila je da postoji i nešto u čemu baš i nije vešta.

Nepozavanje jezika ju je umalo koštalo, a pevačica se, uobičajeno, našalila na svoj račun kada je ispričala šta joj se dogodilo u Turskoj.

"Moje znanje engleskog je prilično simpatično i tako sam ja tražila frizera tamo i pitala: 'Excuse me, do you have freezer?' (što u prevodu sa engleskog na srpski znači 'Izvinite, da li imate zamrzivač'') misleći da će ljudi razumeti šta mi je potrebno ako to izgovorim na određen način", kroz smeh se prisetila Zorana.