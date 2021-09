IZGUBIO SAM 300.000 EURA ZA 12 MESECI! Ša otkrio da li se čuje s bivšom ženom i šta se desilo s Tarom - PRIZNAO BAŠ SVE!

Nenad Aleksić Ša otvoreno je pričao o svemu što mu se desilo proteklih mjeseci.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nenad Aleksić Ša progovorio je o odnosu s Tarom Simov i otkrio da li se čuje s bivšom ženom Ivanom, ali i priznao da se emocije nisu ugasile, kao i da je tokom prošle godine izgubio ogromnu svotu novca.

Reper i bivši učesnik Zadruge izjavio je da se ne kaje ni zbog čega, kao i da je s njegove strane u pitanju bila prava ljubav prema Tari.

"Mogu ti reći da sam dobro, s obzirom na sve što se izdešavalo. Izgubio sam dosta, i finansijski i emotivno, sve u par mjeseci, godinu dana... Ali dobro, to je sve život. Nikad nisam bio u nekom fazonu para i da me mnogo boli kad to izgubim, ali emotivno, to je ono što je najviše izgubljeno, pare uvijek dođu. Bavim se poslom koji volim, uspješan sam, ali kada bi pričali o cifri, izgubio sam oko 200, 300 hiljada eura za ovih godinu dana, otprilike. Ali, znaš kako kažu, sve za ljubav", rekao je Aleksić, pa otkrio da li se čuje s bivšom suprugom.

"Pazi, što se tiče bivše supruge, nismo se nijednom čuli po izlasku iz "Zadruge", ona ima svoj život, neka radi šta hoće, ima pravo na sve, ja se u to ne miješam. Svi su očekivali da se mi sretnemo, čak sam i ja mislio da će do toga doći, ali nema potrebe za tim. Oboje smo nastavili svojim putem, mada jeste mi bilo čudno to njeno viđanje sa Vladimirom Tomovićem, nije mi u njenom fazonu da se slika i snima, da se igra tih igara, a da li postoji neka emocija između njih, u to ne ulazim i ne zanima me."

"Riješili smo sve brakorazvodnom parnicom. Nikoga nisam ostavio na ulici, ispao sam fer. Ne znam da li ćemo se ikada sresti, ali ako se to desi, nema tu šta puno da se objašnjava. Desilo se šta se desilo, to je život, ti srcu ne možeš da zabraniš u koga će i kada da se zaljubi, nisam ni prvi ni posljednji kome se to desilo. To je svakodnevnica, ali svi to kriju, a ja sam osuđen kao da sam ubio nekoga", izjavio je.

Vidi opis IZGUBIO SAM 300.000 EURA ZA 12 MESECI! Ša otkrio da li se čuje s bivšom ženom i šta se desilo s Tarom - PRIZNAO BAŠ SVE! Ivana Aleksić Ivana Aleksić Ivana Aleksić, Nenad Aleksić Ša Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/_ivv_ Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram/_ivv_ Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram/_ivv_ Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/sandramiljakovic/printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram/_ivv_ Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 6 6 / 6 AD

Što se tiče automobila u kojem su bili on i Tara kada je došlo do udesa, rekao je da sada vozi još bolji.

"Bio sam malo nepažljiv, došlo je neke rasprave tokom vožnje i desio se taj sudar. Šteta je bila ogromna, ali Bogu hvala, imao sam za novi, tako da sada vozim drugi auto, možda i bolji", otkrio je.

Što se tiče njegove bivše djevojke Tare Simov koja mu se nedavno javno zahvalila na pjesmi koju joj je posvetio, ističe da nisu ni u kakvom odnosu, ali i prokomentarisao njenog bivšeg dečka Mateju.

"U tom odnosu sam dao cijelog sebe. Da li postoje emocije prema Mateji sa njene strane, to morate Taru da pitate. Da li je naša ljubav bila prava, to može ona da vam odgovori. Vidjeli smo se za neke haljine, ja sam joj to odnio, vidio psa, nju, i nakon toga smo se razišli i prekinuli komunikaciju. Čuo sam da ima i dečka, ali ja sa bivšim djevojkama ne mogu da budem prijatelj, ili sam dečko ili ništa", rekao je, pa priznao da se emocije s njegove strane nisu ugasile.

"Ne mogu da kažem da se sve totalno ugasilo, ali nakon tog saznanja da ima dečka, emocije nisu kao što su nekad bile. U prvom trenutku mi je bilo čudno da ima dečka, nije mi bilo svejedno, ali nakon dan-dva sam shvatio da idem dalje i samo sam se okrenuo muzici", zaključio je Ša u emisiji "Premijera - Vikend specijal".