Jedan je varao, s drugim bila spremna da se pobije: Pjevačica progovorila o bivšim momcima, među njima i Darko Lazić

Pjevačica Barbara Bobak otkrila i kakvog partnera priželjkuje

Izvor: Instagram printscreen / barbara.bobak

Barbara Bobak priznala je da od budućeg partnera ne traži puno, "iako mora da govori engleski, a da ne čupa obrve", ali i otkrila da je imala veze u kojima je bila prevarena, ali i da su svađe sa momcima eksalirale do ivice fizičkog kontakta.

"Inatim se i generalno radim dosta stvari koje muškarci ne vole. Vjerovatno sam zato i sama. Na primer, kada muškarac kaže: 'Šta si to rekla? Aj još jednom reci', ja sam u stanju da se unesem u facu i kažem mu još glasnije. Dolazilo je do situacija da smo bili na ivici fizičkog kontakta, ali ja se nikoga i ničega ne bojim. Nikome se ne sklanjam. U emotivnim odnosima sam nekoliko puta imala te situacije, kada već dođe do bjesnila i pričanja kroz zube, to je već kraj. Brzo posle tih situacija ja odem. Zanimljivo je da nijednog bivšeg sa kojim sam završila odnos na loš način nisam srela", rekla je Barbara, koja je potom otkrila i da li je nakon raskida ikad srela bivšeg dečka Darka Lazića.

"Ni Darka nisam srela nikada. Samo slijep ne može da skapira smo nas dvoje loše završili. O bivšima sve najljepše, želim im svu sreću", rekla je pjevačica i otkrila šta traži od partnera.

"Ja suštinski od partnera ne tražim puno, ne zanimaju me pretjerano finansije, naravno, bitno je da zarađuje neću ja nikome da budem mamica. Tražim da mi bude podrška, da me zagrli, ubije bubu kad uđe u kuću, da odveze automobil kod majstora... Samo nemoj da se dereš na mene i nemoj fizički da nasrćeš. Nemoj da me varaš i to je to".

Barbara je otkrila i kako je prije nekoliko godina saznala da je tadašnji momak vara.

"Bila sam prevarena i saznala sam za to. Davno se dogodilo. Na Fejsbuku mi je iskočila sponzorisana reklama diskoteke gdje znam da je on bio. Bezveze sam ušla u slike i vidjela sam na jednoj u uglu kako se on ljubi sa djevojkom. Ja sam se smirila i otišla kod njega, nisam mu ništa rekla. Kada sam mu pokazala on je glumio nervni slom, udarao glavom o zid, ali ja sam samo rekla više me nećeš vidjeti i to je to".

Ona ističe da joj je jako teško da nađe partnera koji ima razumijevanja za njen posao i koji nije posesivan i ljubomoran.

"Imala sam posesivne muškarce zato i jesam u fazonu da mi ne treba niko. Jedan mi je rekao da "neće pjevačicu", sa njim sam bila dok se još nisam bavila pjevanjem, već sam razmišljala o tome. Nije rešenje naći i nekog iz istog posla, tek to nije rešenje. Ja sam mislila da je lakše, ali nije. Ne želim da se prisjećam toga i da pričam o tome".

(Blic, MONDO, D.P)