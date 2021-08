TARA TRAŽILA ZABRANU PRILASKA ZA ŠA: Rijaliti učesnica pokrenula postupak protiv repera - "Liječi se, psihopato!"

Tara Simov otkrila da je pokrenula postupak za zabranu prilaska protiv bivšeg dečka Nenada Aleksića Ša

Izvor: ATA Images

Tara Simov odlučila je da sve što joj je njen bivši dečko, Nenad Aleksić Ša pričao i pisao iznese u javnost.

Ša je gostovao u emisiji "Narod pita" gdje je govorio o Tari i detaljima iz njihovog odnosa, a ona je odmah potom sve objavila na Instagramu.



U jednom trenutku Tara je spomenula i reperovu bivšu suprugu Ivanu Aleksić, koju je Ša takođe spomenuo tokom gostovanja, a potom otkrila i da je pokrenula postupak za zabranu prilaska!

"Meni si rekao da si se oženio da bi prebolio Dariju i da svoju suprugu nikada nisi volio i da je to bio formalan brak i tebi bezvrijedan. Sram te bilo! Svako ko je otišao od tebe se spasao!", napisala je Simova.

"Rekla sam mu da me ostavi na miru prije emisije. Danima me uznemirava porukama i izlazi sa osobama koje zna preko mene", nastavljala je Simova. "Ja se tresem i liječim od tebe. Razbolio si me, bolesniku. Nema života u meni. Psihopato, liječi se i nađi novu žrtvu". Tara je potom otkrila i da je podnijela postupak protiv bivšeg dečka.

"Pokrenut je postupak i za zabranu prilaska - ostavi me na miru više", napisala je Tara na Instagram storiju

Izvor: Instagram/tarasimov