SUZE USRED EMISIJE UŽIVO! Tara se rasplakala zbog bivšeg dečka - "Boli je što Maja sjedi u njegovom krevetu"

Nije mogla da se suzdrži kada je progovorila o bivšem.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivša učesnica Zadruge Tara Simov, nakon burnog raskida sa Nenadom Aleksićem Ša sa kojim se smuvala tokom boravka u rijalitiju našla se pred kamerama kako bi odgovarala na pitanja publike, a u toku emisije "Narod pita" se i rasplakala.

Kada je spomenula svog bivšeg dečka Mateju Matijevića sa kojim je bila u vezi tokom Zadruge 3, Simova se rasplakala.

"Mateji je prijalo što je tema, prija mu madijska pažnja i to što ulazi u Zadrugu. Ovo mu je bila prilika da skine svu ljagu sa sebe sada kad sam ja najgora. Meni emocije nikada nisu otišle, naš odnos nije prekinut jer je manjkalo emocija, dio mene je ostao u Zadruzi 3. Cijelo prošlo ljeto sam ja bila u vezi sa dečkom, ali on mi je velika rana. Ne prija mi da pričam o tom odnosu, hendikepirana sam, sve ono što sam bila ja, više nisam. Nije on meni ništa loše uradio, nije me ni ponižavao, samo me je pustio da vjerujem da će sve biti onako kako sam zamislila. Teško mi je, ne mogu da kažem, stalno mi je teško", pričala je i plakala Tara.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Nju boli što Maja sjedi u Matejinom krevetu, ona je sada to gledala", dodao je Đedović.

Mateja Matijević se svojim učešćem u Zadruzi 3 istakao turbulentnom ljubavnom romansom sa intrigantnom Tarom Simov, a Ša i Tara su se često svađali, čak i tukli zbog Tarinog odnosa sa Matejom.

Mateju uskoro gledamo i u Zadruzi 5 koja počinje u nedelju 5. septembra.

Izvor: Kurir/Ana Paunković