PROZIVAJU JE ZBOG NEPLAĆENIH RAČUNA, A ŽIVI LUKSUZAN ŽIVOT! Hrvatska pevačica posle "blama" priznala o čemu se radi! 

Maja Šuput je prokomentarisala "škakljivu" temu.

Izvor: Printscreen IN Magazin/dnevnik.hr

Hrvatska pevačica Maja Šuput koja se redovno oglašava na mrežama i pokazuje luksuzan život koji vodi, nedavno se našla na meti kritika zbog toga što navodno ne plaća mesečne komunalije.

Njeno ime opet je završilo na oglasnoj tabli Opštinskoga građanskog suda u Zagrebu, kako su preneli hrvatski mediji. Pevačici navodno nije prvi put da ne plaća račune; u poslednjih šest meseci već dva puta je prozvana zbog toga.

Ovim povodom oglasila se i Maja navodeći kako račune nije platila, jer nisu ni stigli do nje.

"Recimo, kad čitate da ja nisam platila režije, netko mora shvatiti da ja tu uplatnicu nisam ni dobila, a i ako sam je dobila, ostala je u Garešnici na angažmanu. Ne da nisam platila, nego nisam došla do tog računa, ali se zahvaljujem ovim ljudima koji pišu da moram to platiti. Hoću reći, nisam za te papirnate stvari, a Nenad je baš za to, papirologija, komunikacija, dogovori i tako dalje. Ali kad se prča o finasijama, onda se ipak nešto i mene pita", izjavila je Maja Šuput za hrvtaski IN Magazin, a prenosi Dnevnik.hr.

Pevačica je nedavno objavila novu pesmu, a istakla da joj suprug Nenad Tatarinov s kojim je nedavno dobila prvo dete, uveliko pomaže u privatnom biznisu.