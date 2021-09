ZADRUGARKA OJADILA BOGATOG BIZNISMENA ZA 30.000€?! Prošlost vešto krije od svih - "Zavela ga je, pa prevarila!"

Sandra Čarpić navodno krije burnu prošlost.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Sandra Čarpić je odlučila da svoju pevačku karijeru promoviše u Zadruzi 5, a pre 10 godina, kada je rešila da se probija na estradu, ojadila je biznismena iz Ivanjice koji više od 35 godina živi u Australiji, prenosi "Kurir".

Ona je, kako je izvor naveo za pomenuti list, iskoristila to što je čovek bogat, te ga je zavela i navodno mu uzela 30.000 evra.

"Odlično poznajem tog čoveka. On je mnogo dobar, cenjen i poštovan, ne samo u Srbiji i Ivanjici nego i u dalekoj Australiji. Ona je videla da on ima novac, pa je iskoristila to što je angažovao na njegovoj privatnoj proslavi da peva i to debelo platio. Kad je videla da je galantan, zavela ga je, a on je sve učinio da joj pomogne u životu i karijeri jer je verovao u njene iskrene namere. Najpre joj je slao novac iz Australije, da sredi porodičnu kuću jer mu je kukala kako nema, a potom ga je ubedila da dođe u Sidnej kod njega", započeo je priču izvor.

Sandra Čarpić

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

"Ona je uverila svoje roditelje i prijatelje da ide na turneju po Australiji, a to je bila laž. Bila je kod tog biznismena kojem je zagorčala život. Optužila ga je za nasilje da bi mu na kraju ukrala pare i mobilni telefon. On ju je prijavio policiji i na aerodromu su joj uzeli sve što njemu pripada. Sad joj je zabranjen ulazak u Australiju. Cela Ivanjica je pričala o tom skandalu. On ju je tužio i u našoj zemlji za prevaru. Nekoliko puta je dolazio na ročišta, ali se ona nije pojavljivala", dodao je.