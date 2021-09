BLAM JU JE DA NOSI BRENDIRANU GARDEROBU - Dragana Mirković progovorila o ĆERKI I SINU! Otkrila čime se bave

Pjevačica rijetko govori o svom privatnom životu, a pogotovu o naslednicama.

Izvor: Instagram / dragana_mirkovic

Dragana Mirković rijetko govori o svojim naslednicima, ćerki Manueli i sinu Marko koje je dobila u braku s Tonijem Bijelićem.

Ona djecu ne voli da eksponira u javnosti, ali je sada progovorila o svojoj ćerki koja je prošle godine proslavila punoljetstvo, ne skrivajući ponos.

"Manuela je drugačija, povučena je, ona je moja beba. Za nju moji prijatelji kažu da je djevojka s najljepšim očima i najčistijom dušom. Oni su normalna djeca, što je danas najljepši kompliment. Nisu razmaženi, ne pate za brendovima, čak sam jednom zamolila ćerku da obuče jednu moju haljinu jer je malo ekskluzivnija i brendirana, a ona nije htjela da čuje, bilo bi je blam da je drugarice vide u tome. Takva je ona", rekla je Dragana Mirković i otkirla čime su se njeni naslednici bavili:

"Nama u kuću dolaze njihovi vršnjaci iz različitih miljea, a prije svega, i naši prijatelji su mahom ljudi s nekim srednjim platama. Naša djeca imaju svijest o novcu i već su bili u prilici da ga zarađuju. Marko je, na primjer, radio knjigovodstvo i to kod prijatelja, ne kod Tonija, kako bi zaista osjetio šta je firma i šta su nadređeni. Manuela je radila u jednom hotelu, to je trajalo tri mjeseca, za njene godine dovoljno da stekne nekakvo iskustvo i radne navike. Najvažnije mi je što su oboje sami iskazali želju da rade, nismo ih mi na to tjerali".