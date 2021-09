NIJE U REDU DA SE TOLIKO KOMENTARIŠEM! Lea o polemici oko haljine koju je nosila kao KUMA na venčanju srpskog glumca

Stavila tačku i poslala jasnu poruku.

Sprksa blogerka Lea Stanković nedavno se našla na meti kritika zbog haljine koju je nosila na svadbi glumca Uroša Jovčića i Dženi Martin.

Lea je popularnom paru kumovala na venčanju, a haljina koju je nosila mnogima je zaličila na venčanicu, te se Instagram zvezda suočila sa prozivkama korisnika Tvitera koji su istakli da zbog nje sve izgleda kao "kolektivno venčanje", kao i da ju je "lako pomešati sa mladom".

Ona je sada progovorila o svom poslu koji je prvo počeo kao hobi pretvorilo se u neslućenu popularnost, ali i o haljini o kojoj su svi pričali.

"Kada se baviš ovim poslom nikako ne sme da ti cilj bude novac. Ja sam znala da želim da se bavim javnim poslom, ali ne tačno sad. Kada sam videla da se ljudima to dopada, nastavila sam da se trudim. Ništa to nije bilo preko noći. Neki ljudi mogu da zarađuju dosta. Uvek treba imati cilj, mnogo je bolje kad se penješ, nego kad si samo na vrhu", rekla je Lea u emisiji "Puls Srbije", koja se osvrnula i na to kakav je njen uticaj na mlade:

"Da li je neko dobar uzor ili ne zavisi od mnogo faktora. Zavisi šta je prikladno, ja mogu samo da kažem da roditelji treba da budu upućeni u to šta im deca rade", objasnila je mlada influenserka i dodala da misli da je njen sadržaj koji plasira potpuno u redu.

Lea se zatim osvrnula i na komentare na njenu haljinu koju je nosila na venčanu glumca Uroša i njegove izabranice Dženi kojoj je bila kuma.

"Mislim da nije u redu da se ja toliko komentarišem, a ne mladenci. Ja sam imala i prelepe komentare na svom postu. Ja sam izabrala da se bavim javnim poslom, da nisu komentarisali tu haljinu, komentarisali bi nešto drugo. Normalno je da komentarišu, a da ti komentari nisu u redu - nisu, ali sam ja previše bila srećna na tom venčanju", poručila je Lea, koja je najavila da ima velike planove za budućnost.