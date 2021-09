BROJ TELEFONA MI JE DALA POSLE SEDAM MESECI! Troicki otkrio sve o upoznavanju sa lepom Aleksandrom -Bila je REZERVISANA!

Viktor Troicki o porodici i upoznavanju sa suprugom Aleksandrom.

Izvor: RTS/Printscreen/MN Press

Viktor Troicki pored uspešne karijere može se pohvaliti i divnim porodičnim životom, a sada je za medije iskreno govorio o rođenju svojih ćerki i upoznavanju sa suprugom Aleksandrom.

Na samom početku je istakao da je lepu manekenku upoznao sasvim slučajno, ali i da je njen broj telefona dobio tek posle sedam meseci.

"Sa ženom je upoznavanje bilo spontano. Bio sam na pripremama na Kopaoniku, a ona je imala slikanje za naslovnu stranu auto-časopisa. Ušli smo u konverzaciju, ali je ona bila... kako da ti kažem, rezervisana. Sutradan sam slučajno naleteo na nju. Kasnije sam je sreo još nekoliko puta. Broj telefona dala mi je tek posle sedam meseci! Verovatno sam zato i zagrizao i hteo da dođem", priča Troicki.

Popularni par ima dvoje dece Irinu i Dariju, a sportista je otrkio da je prisustvovao rođenju obe ćerke.

"Znali smo kad će se prvi porođaj desiti. Na vreme je otišla u bolnicu. Stigao sam sa Kvinsa da bih bio tu s njom kad se Irina rodila. Dva dana smo slavili. Uveče se porodila. Prvo veče je bilo s najbližim prijateljima, a sutradan naveliko sa celom familijom i poznanicima. Sećam se da sam dosta popio. Posle tog slavlja sam leteo, bila je nedelja, za London. Igrao sam prvo kolo Vimbldona protiv Janka. On se tamo spremao za meč, a ja sam došao posle dve noći pijanke. Sećam se da mi je rekao da me se najviše boji, jer tada najbolje igram. Ni sam se ne sećam kako sam ga pobedio. Uspeo sam. Oprostio mi je taj poraz. Nisam imao šta da izgubim i igrao sam veseo tenis",prisetio se u ispovesti za "Kurir".

Otkrio je i da se druga ćerka rodila nekoliko dana pre planiranog datuma.

"Sa drugom ćerkom Darijom imala je termin tek za deset dana. Budila me je u dva noću, jer je boli stomak. Rekao sam joj: 'Aleksandra, lezi dole, ne paniči i spavaj'. Međutim, njena majka i moja divna tašta me je nagovorila da odemo do lekara. Otišli smo do bolnice. Bio sam ubeđen kad izađe da idemo kući. Međutim, doktor je istrčao iz ordinacije vičući: 'Spremajte, porođaj! Hitno je!' To mi je bilo čudno i brzo. Opet je bilo burno slavlje. Što se tiče tih nekih planiranja, to kad me pitaju, kažem da ništa ne planiram. Imamo dve ćerke, a voleo bih da imamo i sina, ali... šta znam", završio je Troicki.