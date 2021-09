OSTAVILA DEČKA, PA POLUGOLA DOŠLA U RIJALITI! Pevačica progovorila o BOLNOM RASKIDU - "Rekao je da smo dva sveta!"

Marijana Zonjić se oglasila pred ulazak u Zadrugu.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Do početka pete sezone rijalitija Zadruga se sitno broji, a budući učesnici se uveliko pripremaju za veliko veče kada će se zvanično useliti na imanje u Šimanovcima.

Marijana Zonjić i ove godine je deo pomenutog programa, a nakon što se polugola pojavila ispred vile u kojoj već nekoliko dana borave takmičari, pevačica je u "Premijeri" otkrila da ulazi kao slobodna devojka, te da je zbog rijalitija stavljena tačka na njenu vezu sa pevačem.

Ona i igor X neko vreme su bili zajedno, a Marijana je sada otkrila da joj raskid nije lako pao.

"Jesam, moguće je! To je moja jedina ljubav do sada! Bolna tema! On nije bio za to, bio je u rijalitiju, zna kako je tamo. Skoro me jako razočarao, rekao je da smo dva različita sveta. On je pevač Igor X, ja pevačica, ne znam kako smo 2 različita sveta... Bio je u rijalitiju, prevario je devojku u rijalitiju i za svaki slučlaj bolje je ovako. Ulazim kao slobodna, ali nisam spremna za vezu za sada", rekla je.

Ovakva je stigla u karantin: