MIKI VIŠE NIJE PČELAR IZ KUPINOVA! Otkrio zanimanje, pa progovorio o preljubi - "Ako to uradim treba da me KAMENUJU!"

Miki Đuričić 13. put u rijalitiju!

Izvor: Pink screenshot

Mikija Đuričića od večeras ćemo ponovo gledati u rijalitiju!

Miki "zatvara" Zadrugu, što će biti njegovo 13. učešće u ovakvom formatu, a vreme da se uključi u program TV Pinka iskoristio je da pozdravi ćerkicu i da izda uputstva familiji u kupinovu - "Mirko da popravi krov od kokošinjca", a "Vlada da namesti kapiju i Uroš sredi stubove".

Miki je, takođe otkrio da mu na ugovoru koji je potpisao na ulasku u Zadrugu stoji novo zanimanje:

"Više nisam pčelar iz Kupinova već uzgajivač ukrasne živne", rekao je Miki, a tada na pitanje voditelja da li može da mu se desi preljuba u rijalitiju rekao:

"Žena da mi ne veruje ne bi me pustila, Bogu hvala na ovakvoj ženi i detetu - oni su me doveli u red. Ja živim u srećnom braku, srećan sam što sam otac i stvar je u tome da ništa tako ne može da mi se desi. Da se razumemo, ne zna se šta život nosi, možeš da se zaljubiš na ulici, može žena na poslu, ali u rijalitiju ne - da poniziš dete na televiziji, da poniziš ženu koja ti je rodila to dete? Pa, treba da me kamenuju! Ja znam da se dešavalo sve to u rijalitiju, ali tu se ispostavi da su imali loše brakove, oni sada snose posledice".