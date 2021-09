DARKO MI JE PRODAO FORU, A PRIJATELJ IZDAO! Barbara progovorila o vezi s Lazićem, a pjevač o dugu od 500.000 €

Otkrila kako su se upoznali i da li je tada bio zauzet.

Darko Lazić nakon rastanka od vjerenice Marine Gagić stupio je u vezu sa pjevačicom Barbarom Bobak i našao se u žiži interesovanja javnosti.

Iako se povukao iz medija otkako je započeo novu vezu, njegova djevojka i on riješili su da stave tačku na silna nagađanja i prvi put progovorili o svojoj ljubavi.

"Kada čujem šta pišu u medijima koliko smo zajedno, šta sam joj sve kupio, sa kim sam je prevario i razne gluposti uopšte mi se ne priča o našoj ljubavi jer to apsolutno nema veze sa stvarima koje ljudi čitaju u novinama. Ja sam bio slobodan čovjek kada sam je upoznao i to je jedino bitno. Zajedno smo više od tri mjeseca, a toliko nam je lijepo i uživamo u svakom trenutku da oboje mislimo da smo mnogo duže zajedno. Upoznali smo se na jednoj privatnoj proslavi i opčinila me je svojom energijom, glasom i harizmom", poručio je Lazić, a njegova draga se nadovezala i otkrila detalje upoznavanja:

"Znala sam ja ko je Darko, naš najbolji pjevač, (smijeh), ali kada sam ga vidjela na proslavi nisam uopšte imala sliku o njemu kao o dečku sa kim bih ja bila. Pohvalio me je kako pjevam, a ja sam bila oduševljena kakvu je atmosferu napravio i koliko je pozitivan. 'Prodao' mi je foru da želi moj broj kako bi imali zajedničke nastupe, ali nisam mu ga dala, morao je malo da se potrudi (smijeh). Moj prijatelj Peđa me je 'izdao' i dao mu broj. Malo smo se dopisivali, zvao me je na piće, a ostalo je istorija", kroz smijeh je rekla Barbara koja se trudi da se ne osvrće na negativne komentare o njihovoj ljubavi.

"Posljednja tri mjeseca svašta sam pročitala i nažalost čula o sebi. Kako sam ja otimačica muževa, kako rasturam brakove, kako sam sa Darkom da bih napravila bolju karijeru, međutim, stvarno se trudim da ne razmišljam o takvim stvarima jer samo Darko i ja znamo šta je istina. On je bio slobodan kada sam ja ušla u vezu sa njim, a karijeru sam imala i prije njega", završava pevačica za "Toxic TV".

Kako se pisalo da je pjevač kupio svojoj novoj devojci stan od 200 hiljada eura, on je sada otkrio da li u tome ima istine.

"Jao ljudi, pa ja dugujem više od pola miliona eura odakle meni para za stan (smijeh)…Istina je da Barbara i ja živimo zajedno u iznajmljenom stanu u Novom Sadu, sve drugo ponavljam su budalaštine. Imam 30 godina, vrijeme mi je da se smirim, da uživam sa ženom koju volim i da se posvetim karijeri", rekao je pjevač.

