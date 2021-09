Pjevačica Stoja otkrila da putuje u Tursku na "sređivanje".

Izvor: Instagram/stoja_institucija

Stoja Novaković zakazala je kompletan remont kod jednog od najboljih evropskih plastičnih hirurga u Istanbulu. Intervencije će biti odrađene u oktobru, a za ovo zadovoljstvo moraće da iskešira čak 35.000 eura.

Pjevačica će ovom prilikom korigovati skoro sve na svom tijelu, počevši od grudi i zadnjice. Plastičar će se pozabaviti i njenim licem, na kom će takođe imati nekoliko zahvata kako bi izgledala nekoliko godina mlađe, a biće joj urađena i liposukcija, na kojoj će joj odstraniti višak sala sa stomaka i bokova. Da je riješila da napravi ozbiljne promjene u svom fizičkom izgledu, kao i da će ponovo ići pod nož, nedavno je priznala i sama Stoja.

"Biće vremena za mene, da se malo namontiram, idem u Istanbul. Idem kod jednog plastičnog hirurga koji je jedan od najjačih u Evropi, tako da idem da se malo podmladim. Zaslužila sam poslije toliko godina, prosto, meni to nije problem. Volim da lijepo izgledam. Potrudiću se, imam pravo da jedem još mesec i po dana - priznala je Stoja, i dodala da na remont ide samo zbog sebe.

Hoću da izgledam kako ja hoću, mene ne interesuju botoks i silikoni. Ako hoću da imam 100 kila - imaću, ja sam ovakva kakva jesam. Mene niko neće gledati kao ribu, niti ja to želim, sve to radim samo zbog sebe", rekla je folkerka ranije u emisiji "Premijera".

U javnosti se već godinama polemiše o estetskim korekcijama koje je Stoja izvršila na sebi. Tako se prije nekoliko godina pojavila informacija da je izvadila rebra kako bi izgledala mršavije, a nedavno se našla na meti kritika javnosti da ne liči na sebe od pretjeranog botoksa i filera, zbog čega su joj oči sitnije, a obrazi i jagodice neprirodno veći. Stoja je još 2004. godine ugradila silikone u grudi, ali je kasnije priznala da ih je izvadila.

"Ja sam imala grudi i ranije, pa sam izvadila silikone. Više ih nemam. Nema potrebe. Imala sam probleme s leđima. Silikoni su mi napravili veliki problem s kičmom, pa sam ih sa zadovoljstvom uklonila".