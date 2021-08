"PASTUV IZ ŽELEZNIKA TRAŽI PASIVNOG": Bora ima profil na GEJ SAJTU? Sumnjaju da je sa NJIM u šemi, on sve poriče

Bivši učesnik Zadruge šokiran, tvrdi da mu nameštaju.

Učesnici Zadruge Bora Santana i Nenad Lazić Neca navodno imaju profile na gej aplikaciji za upoznavanje "Grindr".

Bora na ovom aplikaciji navodno ima nalog pod nazivom Boki 34, a u opisu profila stoji:

"Pastuv iz Železnika. Traži pasivnog muškarca za seks. Rijaliti zvezda i voditelj".

Muzičar tvrdi da ga isključivo zanimaju žene, ali oni koji su upućeni u sistem funkcionisanja ove mreže namenjene osobama homoseksualnog opredeljenja objasnili su za "Kurir" da je Santanin nalog navodno autentičan.

Oni tvrde da na to ukazuje činjenica da je njegov Grindr profil povezan sa linkom koji vodi ka njegovom ličnom profilu na Instagramu, koji broji skoro 60.000 pratilaca. Da bi se ove dve aplikacije povezale, potrebna je šifra koja mora biti istovetna onoj sa Instagrama. Osim toga, na Borinom profilu, stoji i lični Santanin broj telefona.

Takođe na ovoj aplikaciji profil navodno ima i Nenad Lazić Neca koji je tokom boravka u Zadruzi priznao da je gej i da je zaljubljen u Boru, a jednom prilikom Bora mu je iz sve snage udario šamar, zbog čega mu je pretila i diskvalifikacija.

U opisu Necinog profila na pomenutoj aplikaciji stoji: "Ko misli da je fejk neka zaobiđe".

U prepisci koja je isplivala Bora se navodno dopisivao sa izvesnim madićem, a kako se navodi u istom trenutku na mreži je bio prisutan i Neca. Kako se navodi obojica su bili navodno na 49 kilometara od Beograda, što predstavlja razdaljinu od glavnog grada do Skobalja, gde Neca živi. Ovo je samo još više podgrejalo gradske priče da se obojica navodno viđaju kod Nece u rodnom kraju i da imaju gej aferu koja traje više meseci.

Neca je navodno na četu, uz svoje fotografije, otkrio da je odlično raspoložen, da nije zainteresovan samo za seks i da ko misli da mu je profil lažan i da to nije zaista on, može slobodno da ga zaobiđe.

02, September, 2020, Belgrade - Participants of Zadruga 4 at medical examinations in Simanovci. Nenad Lazic Neca.

"Deluješ mi poznato?", pitao je zainteresovani mladić navodno Necu na četu.

"Zadruga!", navodno je Neca odgovorio, napisavši da je iz Skobalja kod Smedereva, gde mu zaista i žive roditelji.

Bora Santana ostao je zatečen nakon ovih informacija, te je poručio da mu smešatju, te da sumnja upravo na Necu!

"Neko blizak meni je to sigurno uradio, ne znam kako su uspeli da povežu to sa mojim Instagramom. Ne znam koga mogu da tužim za to, ko može da zna za moju šifru, ne znam kako da to promenim. Taj neko zna moj broj telefona, izgleda. To je sigurno Neca uradio, mnogi sumnjaju u to, ali ja ne znam kako on može da zna moju šifru, ali moj broj telefona njegova familija ima, tako da je moguće da on stoji iza toga. Sto posto mi je to namešteno, gde, bre, ja imam veze sa gejevima? Nek mi pošalje neko od tih gejeva poruke, da im se naje*em majke. Ja ću to da prijavim odmah policiji, idem u Ljermontovljevu, ovo više nije sprdnja. Ni ja ne znam svoju šifru za Instagram, to mi je drugar napravio, on mi to vodi, nema šanse da sam ja to uradio. Zvaću ga sad da mi promeni šifru", izjavio je Santana.

Neca je bio šokiran izjavom bivšeg cimer iz rijalitija, da sumnja da on stoji iza njihovih profila na gej aplikaciji.

"Bože me sačuvaj i sakloni. Ja sam šokiran. Nek slobodno zove veštake, nek provere sve. Ja sam sad preokupiran fakultetom, nemam vremena da se bavim tim stvarima i da razmišljam ko je on, šta je on i kakav tajni život on ima. Mene ništa ne bi iznenadilo, on je moja prošlost. Nek misli šta god hoće, nebitan mi je", poručio je Neca.

