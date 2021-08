IŠAO JE NA HEMOTERAPIJE: Irfan Mensur otkrio šta je Lane Gutović radio u BOLNICI - Nijednog trena se nije predao!

Milan Lane Gutović preminuo je 25. avgusta u 76. godini.

Lane je iza sebe ostavio brojne uloge po kojima ćemo ga pamtiti. Glumac će biti sahranjen danas 28. avgusta u porti crkve Svete Trojice u Kumodražu.

Veliki broj kolega i prijatelja oprostilo se od njega, a sada je i Irfan Mensur progovorio o njihovom drugarstvu i otkrio kakav je Lane bio, kao i šta je u bolnici radio.

"Godinama smo se intenzivno družili. To se onda smanjilo zbog obaveza, žena, djece, karijera... Pa, onda, ponovo ispočetka. Bio je izuzetan kolega i čovjek. S njim sam najljepše plakao, ali od smijeha. Bio je nevjerovatno duhovit. Njegov sarkazam je neprevaziđen. On je, prosto, čovjek koji je vidio neku drugu stranu, koju je rijetko ko od nas primjećivao. Najljepše od svega je to što je umio tome da se podsmjehuje, a naročito smije. Kad se kaže 'plakali smo od smijeha', to, zaista, pripada Lanetu. Jer Lane, kada mu je najsmješnije, njemu samo idu suze, a lice mu je potpuno mirno. Takav je to bio čovjek", rekao je Mensur i dodao:

"Bio je na hemoterapijama. On je znao o čemu se radi, bio je optimista i govorio je da su mu terapije pomogle, da su rezultati dobri. Nijednog trenutka se nije povukao ni predao bolesti. Nikada nije pričao o bolesti, nije se žalio", rekao je Mensur i dodao:

"Bio je, prosto, takav čovjek. On je svoj vedri duh i humor prenosio i na ozbiljnost posla i želju da i dalje traje, da mu se i dalje dive. Znao je on da mu se ljudi dive i uživao je u tome. I neka je, zaslužio je".

Imao je Lane još profesionalnih planova.

"Htio je snimiti jednu veliku televizijsku seriju. Poslao mi je i scenario, pilot emisije. Kada mi je rekao na koliko epizoda se dogovorio s televizijom, ja samo što nisam pao s dvosjeda - 240 epizoda, koje su na osnovu njegove ideje trebale biti snimljene. Kažu mi neki ljudi da je čak i u bolnici čitao scenarije i predloge što se tiče te serije", rekao je Mensur.

