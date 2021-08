TOLIKO SMO SE SMIJALI DA LANETU NISU MOGLI DA ZALIJEPE BRKOVE!

Pjevačica se prisjetila saradnje s glumcem Milanom Lanetom Gutovićem.

Glumac Milan Lane Gutović napustio nas je prije dva dana nakon teške bolesti u 76. godini.

Prijatelji i kolege legendarnog glumca svakodnevno se opraštaju od njega, a sada je pjevačica Zorica Marković, koja je bila jedna od "Šojićevih pjevačica", otkrila detalje saradnje s Lanetom na snimanju filma "Tesna koža 3".

"Pjesma je bila hit, reditelj me je pozvao i mnogo mi je to značilo. Neću da budem lažno skromna, ali treći dio je najviše repriziran i najtraženiji je bio. Sjećam se da smo se pred početak snimanja toliko smijali da nisu mogli da me našminkaju, ni Lanetu zalijepe brkove. Neke scene smo snimali po sto puta jer smo plakali od smijeha", rekla je Zorica i nastavila:

"Volio je moju kafanu i sjedio je satima sa mnom. Najviše mu se dopadala moja pjesma 'Lijte kiše' jer je to bila naša pjesma iz filma. Zbog njega se i dan danas pjeva 'ladne vode', umjesto 'hladne vode' kako je napisano".