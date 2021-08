NUDILI JOJ 60.000 € DA ZAVEDE NOVAKA ĐOKOVIĆA! Atraktivna Natalija postala je megapopularna, a sada ulazi u Zadrugu!

O njoj su brujali i svetski mediji.

Početak Zadruge 5 se bliži, a imena učesnika poslednje sezone se polako otkrivaju. Pored Mikija Đuričića, Dalile Dragojević, Jovane Tomić Matore i mnogih drugih tu je i atraktivna manekenka o kojoj su nedavno pisali i svetski mediji, Natalija Šćekić.

Manekenka iz Niša je preko noći postala poznata i uzdrmala je svetsku javnost kada je otkrila da joj je ponuđeno pravo bogatstvo da zavede i tajno snimi najboljeg tenisera sveta, Novaka Đokovića.

Zgodna plavuša je nedavno na jednom sastanku u Londonu dobila nepristojnu ponudu, gde joj je jedan biznismen nudio 60.000 evra da zavede Đokovića. Nakon ovih vesti Instagram profil atraktivne Natalije Šćekić je "eksplodirao" i sada broji preko 30 hiljada pratilaca.

"Nazvao me čovek, on je iz Beograda i znam ga, mislila sam da je ozbiljan menadžer. Kad je zakazao sastanak, pomislila sam da me traži za ozbiljan posao, za preuzimanje oglasa ili za fotografisanje. Kad je razgovor započeo, kad mi je rekao plan, isprva sam pomislila da je to skrivena kamera, počela sam da se smijem. Činilo mi se kao šala, ali zapravo nije bila. Zaista su pripremali pakleni plan. Rečeno mi je da Novaka odvedem negde na intimno mesto i da sve to snimim", rekla je manekenka nedavno u jednom intervjuu.

Ona je odmah odbila ovu sramnu ponudu.

"Ponuda je bila od 50 do 60 hiljada eura i putovanje iz snova po mom izboru. Sve mi je to bilo uvredljivo. Nisam takva devojka, nisam sponzoruša ili prostitutka. Došlo mi je da ga polijem vodom, ali sam samo pokupila stvari i otišla. Mogu samo da zamislim šta bi se dogodilo da je takav snimak objavljen u javnosti. Nastao bi totalni haos. Đoković ne zaslužuje takve stvari i to nije fer prema njemu", rekla je tada Natalija.