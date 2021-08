RAJKOVIĆ KRIV ZA SEKSI FOTKE NA INSTAGRAMU: Anu pratioci napali zbog bradavica na slikama - "Peđa je bio iza kamere"

Atraktivna Ana Rajković odgovarala na pitanja pratilaca.

Izvor: Instagram/rajkovic__ana

Ana Rajković, manekenka i supruga Predraga Rajkovića, odgovarala je na pitanja pratilaca i, između priča o porođaju, dadilji i modnoj liniji, otkrila i glavnog krivca za njene seksi fotke na društvenim mrežama.

Jedan pratilac ju je upitai da li njenom suprugu smetaju fotografije u kupaćem, i to one na kojima joj se naziru bradavice, na šta je Ana napisala:



"Nije ljubomoran i ne treba da bude, on ne sumnja u moju ljubav, tako da je zapravo on taj koji me fotografiše!".

Pogledajte Anine slike: