REKAO JE DA MU JE TO BIO NAJBOLJI SEKS! Arkan je prije braka sa Cecom bio u ljubavi sa OVOM PJEVAČICOM! (FOTO)

Nebojša Tubić Žabac govorio je o ljubavi poznate pjevačice sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

O privatnom, a naročito ljubavnom životu Željka Ražnatovića Arkana prije braka sa Svetlanom Cecom Ražnatović se malo toga zna - poznato je da je bio u braku sa Natalijom Martinović, da je otac devetoro djece, a sada je otkriveno i da je krajem osamdesetih godina navodno uplovio u romansu i sa slavnom pjevačicom Doris Dragović.

O njihovoj vezi se malo toga zna, a Nebojša Tubić Žabac je u jednom intervjuu ispričao detalje njihovog odnosa.

Žabac je tada naveo da je on prvo bio u vezi sa Doris, ali da je i Arkan potpuno "poludio" za pjevačicom.

"Kada je i Arkan konačno spavao s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji seks u životu! Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da da je vrh vrhova", rekao je on.

REKAO JE DA MU JE TO BIO NAJBOLJI SEKS! Arkan je prije braka sa Cecom bio u ljubavi sa OVOM PJEVAČICOM!

Prema navodima izvora bliže upućenih u emotivni odnos između njih dvoje, Arkan je navodno nagovarao Doris da se zbog njega preseli u Beograd, prenose domaći mediji.