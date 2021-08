DECA UMIRU OD GLADI, JE L' SAM I ZA TO KRIVA?! Teodora besno odgovorila na komentare o devojčici koju je izvela na binu!

Nakon snimka koji je razbesneo javnost, oglasila se Teodora Džehverović.

Teodora Džehverović nedavno se našla za meti žestokih osuda besnih tviteraša zbog snimka s jednog njenog nastupa.

Pevačica je izvela maloletno dete da igra sa njom na bini uz njenu pesmu "Tresi, tresi", korisnicima društvenih mreža zasmetalo je što dete igra uz ove "skaradne" stihove, a sada se ovim povodom oglasila i Teodora.

Ona je na svom Instagramu reagovala na komentare u kojima se, između ostalog, isticalo i da "treba da reaguje centar za socijalni rad".

"Veliki pozdrav drugari, javljam se na ovaj način, jer drugačije u ovom trenutku ne mogu. U poslednjih par dana se digla velika pompa u vezi mog nastupa na 18. rođendanu... Evo o čemu se radi. Rođendan je bio privatnog karaktera, gde su bili stariji, tinejdžeri, ali i dečica, što je i normalno valjda na 18. rođendanu gde zovete svoju rodbinu i njihovu decu. U prvom redu bila je devojčica koje me je svojom energijom zasenila. U momentu sam videla sebe i toliko sam se raznežila. Imala je neverovatan osećaj za muziku i nisam mogla da je ne izvedem na binu. Dragi narode, ja nisam promenila omladinu, niti uticala na to, niti mogu! Došla su neka nova vremena i protov toga možete da imate loš stav ili da se jednostavno potrudite da u moru svega decu izvedete na pravi put", započela je Teodora.

Pevačica je potom istakla da ne smatra sebe lošim primerom za decu, pa nastavila svoje obrazloženje:

"Odlično razumem ovaj posao, volim da provociram, ali ono što je moja suština je da sam ja jedna normalna devojka koja poštuje i ceni prave vrednosti u životu. Devojka koja je u životu sve svojim radom i trudom postigla, završila dve umetničke škole, disciplinovana i uvek tačna. Devojka koja se u životu bori kao prava lavica, koja ima normalne prijatelje, koja nikada nije probala narkotike, devojka koja je imala normalne momke, duge veze, ponos svojih roditelja, sestra za primer, prijatelj kakvog svako može da poželi! Znam da je glupo da o sebi ovako pričam, ali ja znam da je to istina i protiv toga ne mogu, a ne možete ni vi!", pisala je ona.

Teodora Džehverović

"Boli me i umorna sam! Čovek sam od krvi i mesa i konstantno pokušavate da me srozate i ugrozite moj posao, kao i moje ime i prezime! Da se sutra završi moja karijera, ja ću na sebe biti najponosnija. Znate zašto? Zato što živim svoj san i ako mislite da je to loš primer za vašui decu zabranite im da se u vašoj kući moje ime spomene".

Teodora je iskoristila priliku i da se javno izvini roditeljima devojčice sa snimka.

"Ovom prilikom želim da se izvinim roditeljima devojčice, jer me duša boli zbog pisanja da treba da reaguje socijalna služba. U svetu se dešavaju takva s*anja, deca nam umiru od gladi, šetaju gola i bosa, je l' vam je i za to kriva Teodora Džehverović?! Devojčici sa klipa želim da joj Bog da onoliko koliko je i meni, a i više! Znam da ćeš biti čudo", završila je Džehverovićeva.

