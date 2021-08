Srpska glumica otkriva šta je zaslužno za njen savršeni izgled i brutalnu figuru

Izvor: Instagram/danymaksi/screenshot

Danica Maksimović razbila je Internet pre dve godine, kada je na društvenoj mreži Instagram objavila snimak u tanga gaćicama.

Sada otkriva da će se "slikati u kupaćem dokle god može"!

"Imam dobru liniju jer vežbam dva, tri puta nedeljno. Rastežem se u krevetu, idem na pilates i jogu. Mogu da uradim špagu i most iz mesta, i to bez zagrevanja. Umem i stoj na rukama, kolut napred i nazad, salto, nije mi teško, jer sve to radim od malena", rekla je Danica Maksimović i nastavila:

"Moj život je aksetski, ako čovek želi da ima zategnute mišiće, lep ten i bude zadrav, mora i da vežba. Mora da vodi računa o ishrani. Ja jedem umereno i nikad ne večeram".

Glumica je rekla i da je ne dotiču komentari da nije primereno da se u tim godinama slika u kupaćem kostimu.

Vidi opis RAZBILA INTERNET FOTKOM U TANGAMA: Danicu (68) kritikuju zbog golotinje - "Ima da se skidam i slikam koliko ja hoću!" Danica Maksimović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/danymaksi Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/danymaksi Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/danymaksi Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/danymaksi Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/danymaksi Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/danymaksi Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/danymaksi Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/danymaksi Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/danymaksi Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/danymaksi Br. slika: 10 10 / 10

"Hteli bi da budem baba, ali duhom to nisam. Po krštenici možda jesam, ali se ne osećam tako. Dobijam dosta pozitivnih komentara, ali i zlonamernih. Ljudi kažu: 'Šta će njoj u 68. da pokazuje telo u kupaćem kostimu?'. Pa kako da uđem u đakuzi, u skafanderu?! Ima da se skidam i slikam dokle god mogu i smatram da je to pristojno, jer ja u sebi nosim glamur, a ne vulgarnost".