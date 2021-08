BREGOVIĆU SAM SPASLA GLAVU! Jovana Jeremić jurila muzičara po aerodromu - Otkrila šta se desilo!

Voditeljka ispričala kako je prošao njihov susret i kako mu je pomogla.

Jovana Jeremić nedavno je bila u Crnoj Gori odakle je svakodnevno objavljivala vrele kadrove s plaža kojima je oduševljavala sve fanove na Instagramu.

Voditeljka je sada otkrila da je po povratku na aerodromu u Tivtu srela Gorana Bregovića i kako kaže "spasila mu glavu".

"To je bilo sada, kada sam se vraćala iz Crne Gore. Mislim da je bio 13. ili 14. jul. Slučajno smo se sreli na aerodromu, tačnije, ja njega nisam videla. Žena koja radi na aerodromu trčala je 120 i nosila laptop Gorana Bregovića. Kaže da ga je zaboravio. Ja sam otišla u duty free shop, da kupim parfem, i ja sam njega videla. Mršav čovek, nosi kapu, ja sam ga prepoznala. Otišla do žene, tražila laptop, rekla da sam ga našla. Ušla sam u freeship nazad i viknula: 'Gorane, jeste to Vi?'. Rekla sam mu da je zaboravio laptop na čekiranju. Uzme laptop i kaže: 'Da mi sada nisi dala laptop, ne znam šta bih radio, ubio bih se'. Verovatno je tu držao neke važne stvari, vezano za muziku ili papirološki", ispričala je Jovana, pa nastavila:

"Zahvalio mi se, on je jako miran. Nije privlačio pažnju uopšte, ni na letu. Zahvalio mi se i rekao mi je da sam mu spasila glavu. Krivo mi je što nisam slikala. Leteli smo posle zajedno, ali nismo sedeli jedno pored drugog. Da jesmo, sigurno bih napravila sliku. Ali, što bih rekla, Goranu Bregoviću sam spasila glavu. To je bio let Tivat-Beograd. On ima kuću u Perastu, ja imam u Stolivu apartman, doduše, njegova kuća je mnogo veća. Mi smo komšije preko mora, a to je otprilike 10 minuta", istakla je voditeljka.