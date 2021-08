ĐANI PIJE IZ CIPELE, A ONI VISE KO SLEPI MIŠEVI! Hit snimci sa proslava: Pevaju naglavačke s PLAFONA (VIDEO)

Kad ponese atmosfera ništa nije nemoguće.

Radiša Trajković Đani poznat je po tome da na svojim nastupima pravi haos, a pogotovu kada peva na nekoj proslavi.

Poslednji snimak na kom sedi na hiljadama evra, peva i pije iz tuđe cipele postao hit na mrežama, ali to nije prvi put. Setimo se i i kada je došao na nastup sa mašinom za brojanje para oko vrata, ne kažu za džabe "No Đani, no parti"!

Ipak, da su srpske proslave najluđe i da nikada nije dosadno na njima svedoče i sledeći primeri, koji će vas nasmejati do suza.

Ako ste mislili da pevači pevaju samo na bini, prevarili ste se. Ovaj je otišao korak, ili dva, dalje. Da li ga je pogodila Šabanova pesma "Kraljice srce moga" ili je samo bio izuzetno raspoložen, ne znamo, ali je sigurno da je napravio ludu atmosferu. Toliko ludu da se u jednom trenutku okačio o tavanicu ko slepi miš i tako pevao.

A ono što je posebno "uvrnuto" u ovom snimku, pored violiniste koji svira dok visi sa konstrukcije šatre, je i gost koji ga dok tako visi gladi po stomaku...

Još jedna muzičar pevao je s plafona, tačnije s grede koju je obgrlio, visio dok su mu držali mikrofon da peva!

Još jedna muzičar pevao je s plafona, tačnije s grede koju je obgrlio, visio dok su mu držali mikrofon da peva!

Podsetimo se i Đanijevog ispijanja iz tuđe cipele!