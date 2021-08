ISKRENO - JA NE ZNAM DA PJEVAM! Vojaž progovorio o karijeri i muzici: NARODNJACI nam se guraju kao nešto LOŠE!

Mladi reper priznao da ne može da ode u kafanu da pjeva.

Izvor: Instagram/voyage.mp3/screenshot

Reper Mihailo Veruović Vojaž, koji je nedavno hrabrim potezom spriječio djevojku da se ne baci s Brankovog mosta, progovorio je o svom pjevanju, karijeri i narodnoj muzici.

On je otkrio da iako zna da okupi ljude na nastupu ipak ne zna da peva, kao i da nam se narodnjaci poturaju kao nešto loše.

"Tu sam da napravim sve što može da se sluša, a narodnjaci, kada se pomenu nama mladima, gura nam se kao nešto loše. To nije loše, to je muzika koja je obilježila poslednjih 30 godina i to je nešto što svi moramo da poštujemo. Volio bih da vidim kako bih se snašao sa nekim ko izvodi narodnu muziku. Ja, konkretno, ne znam da pjevam",rekao je je Vojaž i dodao:

"Ako ćemo iskreno, ja ne znam da pjevam i ne mogu da odem u kafanu da pjevam. Jednostavno na nastupu dovedem ljude, pet hiljada ljudi dođe da skače i da divlja i da to bude super energija. Ja, dakle, nisam pjevač, već šoumen i izvođač. Na meni je samo da svojim produkcijskim znanjem i autorstvom napravim hit, ali kad izađem na binu nije moja suština da ljudi budu zapanjeni time kako dobro pjevam, nego da se pusti ta pjesma i da preko nje napravimo što bolju energiju kako bi publika bila što zadovoljnija. Imam dosta dobar sluh i poznajem muzičku teoriju, znam da pravim muziku i prije svega sam autor i kompozitor. Ali, jednostavno sam iskren, nemam koga da lažem", napravio je razliku Vojaž između izvođača njegovog muzičkog pravca i narodnjaka.

Izvor: Premijera printscreen