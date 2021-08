BILI SU NORMALNI, ALI SE TO PROMIJENILO! Maja Berović žestoko o Bubi i Džali - "Svako treba da odgovara za nasilje!"

Nekada je sarađivala s njima, a evo šta sada kaže Maja Berović.

Sarajevski reperi Buba Koreli i Džala Brat našli su se u žiži javnosti zbog skandaloznog snimka s njihovog nastupa u Nišu kada je mladić iz publike dobio batine, poslije čega je pokrenuta peticija da se reperima zabrani ulazak u Srbiju.

Brojne javne ličnosti reagovale su nakon snimka poslije kojeg se oglasio i otac mladića s nastupa, a svoj stav iznjela je i Maja Berović koja je nekada bila najbliža saradnica reperskog dvojca, ali je prošle godine iz nepoznatih razloga prekinula saradnju s njima.

"Kada sam ja izvodila njihove pjesme, oni su bili normalni momci bez ikakavih skandala, ali očito da se to promijenilo. Ako me pitate konkretno u tom slučaju, ne podržavam jednostavno nikakav vid nasilja. Svako ko uradi bilo kakav nasilnički čin, treba da odgovara za to. Da li to bilo obezbjeđenje, da l' to bio taj neko lično... Obezbjeđenje radi tu za nas i oni rade ono što im mi kažemo da rade. Tako da, svako treba da stoji iza svojih djela", poručila je pjevačica.

Nekoliko desetina hiljada ljudi iz Srbije je potpisalo peticiju, nekoliko nastupa je poslije skandala otkazano, a Buba Koreli i Džala Brat su uputili javno izvinjenje.

"Nisam ispratila to za peticiju. Ne znam, ni jedan živ čovjek na ovom svijetu ne priznaje nasilje. Pogotovo kada se radi o tako mladim ljudima. Koliko znam, taj dečko je maloljetan, jednostavno bacati nečije dijete s bine je ispod svake ljudske normale", zaključila je Maja Berović.