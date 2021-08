U MAJICU MI JE UBACILA 1.000 €! Darko Lazić progovorio o susretu s Miljanom - otkrio kako se ponašala i pomenuo DUET!

Miljana Kulić je nedavno dočekala svojih pet minuta, kada je uživala nanastupu Darka Lazića.

Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Offical/Instagram/darkolazicoffical

Nedavni susret Miljane Kulić i Darka Lazića bio je potpuni hit, budući da ga je bivša učesnica Zadruge grlila i ljubila na njegovom nastupu.

Darko je Miljanina "stara ljubav" pa je ona bila van sebe nakon noći u kojoj ga je gledala i slušala, a pevač je sada prokomentarisao kako je izgledao ovaj susret.

"Iskreno, iznenadio sam se. Dok sam pevao, rekli su mi da pogledam u ko je u separeu do bine, kad ono Miljana. Ona je ozbiljan car. Pogodio sam je nekom pesmom i dala mi je 1.000 evra. Ne sećam se koja je numera bila. U jednom momentu je ustala s mesta, prišla mi, zagrlili smo se i poljubila me u obraz. Tad mi je u majicu ubacila pare. Nije imala muzičke želje, bila je fin gost", rekao je Lazić o susretu sa Kulićevom.

O duetu koji je Miljana ponosno najavljivala, pevač kaže da nije u planu.

"Ne sumnjam da bi to bio ozbiljan bum, ali to nije u planu. Može za početak da se pojavi u mom spotu, da bude glavna manekenka, i to bi bilo lepo", rekao je Darko za Svet, a prenose mediji.