"SMRADE JEDAN, IZDAO SI ME": Ana Nikolić bijesni na Rastu zbog Nataše - isplivale poruke u kojima ga vrijeđa i prijeti?!

Ana Nikolić navodno ne oprašta bivšem mužu što je bez njenog znanja snimio duet s Natašom Bekvalac.

Izvor: Instagram/ananikolic_official/screenshot/ATA Images /Antonio Ahel/MONDO/Stefan Stojanović

Ana Nikolić navodno i dalje ne želi da čuje za Natašu Bekvalac, a bivšem suprugu Stefanu Đuriću Rasti ne oprašta što je u tajnosti snimio duet s njenom koleginicom.

Pjevačica je navodno reperu poslala niz poruka u kojima ga vrijeđa, a dio njih je: "Smrade jedan, nemoj nikada više da mi se obratiš", "Dobro ćeš me zapamtiti. Izdao si me! Meni si obećao, a onda mi radiš iza leđa", "Sve druge su ti važnije od mene, misliš da ćeš da me uništiš, e, pa, vidjećeš ti tek ko je Ana"..., piše Kurir.

Prema riječima izvora bliskom reperu, poruke su bile toliko žestoke da ih je neprijatno bilo čitati.

Navodi se da je razlog za ovakvu reakciju Nikolićeve taj što je ona imala u planu da joj bivši muž uradi novi album i time je na velika vrata vrati na muzičku scenu, kao i da ona bude jedina s kojom će snimiti duet, o čemu su već razgovarali.

S druge strane, Đurić je, kako bi izbjegao dodatne neprijatnosti s bivšom, odlučio da se ne pojavi na promociji s Natašom, te je na Crnogorskom primorju zakupio hotel na mjesec dana.

Podsjetimo, nakon priča plasiranih u medijima da su Nataša i Rasta navodno u ljubavnoj vezi, ali i nakon što je Novosađanka zakazala promociju dueta u isto vrijeme kada je Ana pevala na otvaranju jednog kluba u Beogradu, Nikolićeva je bokirala Bekvalčevu na Instagramu.

O tome što je spajaju s Rastom Nataša nije željela da priča navodeći da je među njima isključivo poslovna saradnja, ali je "neprijateljstvo" s koleginicom prokomentarisala izjavom: "Čekaj, kako misliš 'nismo više dobre prijateljice'? A kad smo mi to bile dobre?".