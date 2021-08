NERAŠČIŠĆENI PRIVATNI ODNOSI? ISPLIVALI NOVI DETALJI VEZE BIKOVIĆA I RUSKINJE!

Glumac Miloš Biković našao se u žiži interesovanja nakon što je njegova bivša djevojka, Arina Vološina iznijela skandalozne tvrdnje o njihovoj vezi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Instagram/arinavoloshina

Kako se sada navodi, iza optužbi koje je Vološina iznijela o Bikoviću - da se prema njoj ponašao grubo i da joj je "diktirao život" - stoje neraščišćeni privatni odnosi koje osobe iz Bikovićevog okruženja čak nazivaju "čistom ucjenom".

Naime, Vološinova je sa glumcem bila u vezi oko godinu dana, za vrijeme trajanja te veze sačuvala određene "detalje" o Bikoviću potpuno privatnog i intimnog karaktera.

- Ne mogu sada da otkrivam o kakvim detaljima se radi jer nije na meni da to otkrivam, kada već niko dosad to nije uradio. Ipak, moram da istaknem da se ne radi ni o kakvom "dokazu" bilo kakvog krivičnog djela, jer toga nije ni bilo, već o sasvim privatnim stvarima veoma intimne prirode za koje Miloš, jednostavno, ne želi da se povlače po medijima - tvrdi izvor i dodaje da je Bikoviću "skrenuta pažnja" da bi ti intimni detalji mogli da se "prošetaju" do srpskih tabloida, posle čega je on pristao da Vološini da "određenu otpremninu" za kraj njihove veze.

- Oko godinu dana nisam živjela svoj život, pošto sam bila u vezi sa Milošem Bikovićem. Morala sam da razmišljam o svom imidžu, ugledu (što mu je najvažnije, ali nažalost, slika na ekranu ne odgovara stvarnosti, posebno je zastrašujuće kada čovjek pomene Boga na svakom koraku). Imala sam poslednju nadu da u njemu ima nečeg ljudskog. Ali, 31. jula sve je potpuno raspršeno. Čovjek se ponašao veoma grubo. U početku, kada se pojavila informacija da smo zajedno, odmah sam predložila da kažem da nemam ništa s njim - napisala je Arina Vološina na Instagramu.

Vološina tvrdi da joj je Biković tada rekao da se neće više skrivati, ako su mediji već shvatili da su zajedno.

Arinu Vološinu je podržala srpska manekenka Barbara Tatalović, koja je sa Bikovićem bila u vezi prije Ruskinje. Tatalović tvrdi da je istina sve ono što je Vološina navela na Instagramu.