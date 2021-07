SINE, UHAPSIĆE TE ZBOG MARIHUANE! Rasti je u ćeliji odzvanjala rečenica njegovog oca - ŠOKIRAO SE kada je vidio papir

Rasta o danima provedenim iza rešetaka.

Reper Stefan Đurić Rasta trenutno vrijeme provodi u Budvi gdje je došao da radi, ali i da uživa na moru, a kako ističe do prije nekoliko mjeseci nije ni mogao da sanja da će biti upravo ovdje.

Reper je bio uhapšen zbog posjedovanja marihuane i proveo je 4 mjeseca u zatvor, a papir koji mu je stigao iz suda dok je bio u ćeliji nikada neće moći da zaboravi.

"Na njemu je pislao da se traži 12 godina zatvora i meni je pravo da ti kažem to bilo baš šokantno. Tog momenta mi je bilo nemoguće da će da se desi ovo što se sada dešava. Pravda je dostižna, hvala bogu, sve se riješilo u tom nekom pravom smjeru, ali svakako da sam sada zahvalan bogu na ovome", rekao je Rasta i otkrio šta se desilo kada je dobio papir:

"Nakon tog šokiranja, prvo sam pitao komandira: 'Ok, druže, ako ja budem ovdje 12 godina, je l' mogu da napravim neki studio ovdje, je l' mogu da dobijem mikrofon i laptop?'. Oni nisu mogli da vjeruju šta slušaju, rekli su mi da sam nepobjediv. I to mi je bila glavna stvar. Onda sam se malo smirio. Rekao je: 'Ok, ako tako bude, uvijek možeš da tražiš sve to' i kad sam to čuo nekako mi je bilo lakše".

Reper je otkrio i da je djelimično bio svjestan da se nalazi iza rešetaka, ali jedna očeva rečenica mu je stalno odzvanjala u glavi:

"Ali ta ćaletova čuvena rečenica mi je odzvanjala u glavi kako sam kročio u ćeliju: 'Sine, nemam ništa protiv toga što ti duvaš, ali jednog dana će te uhapsiti'. To ću uvijek pamtiti, tih nekih prvih mjesec dana dok sam bio u zatvoru konstantno su mi u glavi odzvanjale te njegove riječi, da sam možda poslušao bilo bi drugačije".

Rasta je istakao da je svjestan toga da je on uzor mladima, ali da sve što je radio za njega je u tom trenutku izgledalo normalno.

"Kada sam kupio BMW X8 nisam razmišljao da svi treba da ga kupe. To je neka druga dimenzija predstavljanja mene i cijele neke ideologije koju ja konkretno podržavam, ali svakako da taj nekako momenat zakonski, ustavni funkcioniše i da to jeste zabranjeno. To je momenat koji sam izuzeo iz svijesti".

Rasta je prokomentarisao i sliku koju je ranije objavio na kojoj drži ćerkicu Taru, a iza njega se vidi dim marihuane.

"To govori koliko je to kod mene bilo normalno. To je za mene bila stvar koja ne čini ništa loše i koja će biti štetna i što prosto škodi, svuda u svijetu je to apsolutno normalna stvar i ja sam to tako posmatrao", ispričao je Rasta koji je osuđen na godinu dana kućnog pritvora.



