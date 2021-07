PRAVI NAS BUDALAMA! NEK MI SE OBRATI KAD BUDE IMALA DIPLOMU: Snežana Borjan nikad žešće oplela po Sanji Marinković

Snežana Borjan priznala i da je sama imala probleme s kilogramima.

Izvor: YouTube/Printscreen/Sanja Marinkovic/Adria Media TV/Printscreen

Sanja Marinković nedavno je razbesnela javnost kada je na svom Instagramu objavila snimak u kom se vide dve kurpuletnije žene, i u opisu snimka acenat stavila na kilažu javnosti nepoznatih žena, čime je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama.

Ovim povodom oglasile su se i neke od javnih ličnosti, među kojima je bila i Snežana Borijan.

Snežana Borjan koja je najpre istakla da je "srećna što nije gostovala u njenoj emisiji", sada se ponovo oglasila i još jednom žestoko oplela po Sanji Marinković.

"Isprovocirala me je njena potreba i želja da slikaš dame koje se odmaraju na plaži i to okačiš na svoj stori. Ja uopšte nisam imala viziju da se ona šali, samo mi je u glavi bilo to da je ta žena koju je slikala mogla biti moja majka. Ona je javna ličnost i uradi tako nešto nedopustivo, što je čak i zakonom kažnjivo. Hiljade i hiljade žena mi se javilo i nakon toliko poruka ja sam osetila potrebu da prenesem dobru poruku. Smatram da je pogrešno što se voditeljka nije izvinila. Trebala je da snimi stori i da kaže 'izvinite, htela sam da budem duhovita'", rekla je Snežana u "Pulsu Srbije" i dodala:

Izvor: Kurir TV screenshot

"Drugo, ona već danima pravi medije budalama svojim izjavama, a ni jednog trenutka izvini. Jako veliki broj žena koje imaju zdravsteni problem sa kilažom se našlo uvređeno. Sanja može da se obrati meni ili bilo kome kada bude imala diplomu medicinskog fakulteta, pa da ona može da priča o zdravlju. Ovo je jedna jako važna tema, jer dosta devojčica lista profile javnih ličnosti i vide takve postove. Javne ličnosti moraju pre svega da pokažu stvarnu sliku. Kad sam pročitala poruke povređenih žena koje su mi stigle, plakala sam. Ja sam imala problem sa kilogramima u mladosti, ovo sad prvi put kažem i pronašla sam se u tim porukama. Bila sam jako anksiozna zbog toga. Žena ženi treba da bude drugarica, a ne kamen spoticanja".

Podsetimo, Sanja se ubrzo nakon prvih negativnih komentara na njen račun i oglasila:

"Nemam komentar. Osim što sam bila duhovita na svoj račun i što sam kritikovala sebe kako ponekad preterujem sa treninzima i pravilnom ishranom i treba da naučim da se opustim", rekla je Sanja za "Kurir" i dodatno objasnila:

"Neko je uzeo samo jedan stori, a ne tri u nizu u kojem pominjem da je lepota u oku posmatrača i da se divim njihovoj energiji. Pogrešno i površno protumačeno, nažalost".

Voditeljka se nedavno našla i ponovo na meti oštih osuda nakon slike iz Turkse gde već tri dana bukte požari. Noge je podigla na ogradu dok je odmarala u večernjim satima i upravo zbog toga je izazvala bes, jer se u pozadini vidi strašan požar, pa su mnogi prokomentarisali da u neprikladnoj situaciji želi da se "pohvali pogledom s terase".