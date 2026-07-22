Porodila se Edita Aradinović

Pjevačica Edita Aradinović postala je mama

Izvor: Instagram/EditaAradinovic

Radosna vijest obradovala je njenu porodicu, ali i samu pjevačicu, koja je sa velikim nestrpljenjem iščekivala dolazak svog prvog djeteta.

Otac bebe je Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnoj vezi. Pjevačica je ranije isticala da su se njih dvoje razišli bez ružnih riječi, kao i da će im najvažnije biti da budu dobri roditelji svojoj ćerki.

Tokom trudnoće Edita je često dijelila trenutke iz svog života sa pratiocima na društvenim mrežama, gdje je otvoreno govorila o promjenama kroz koje je prolazila.

„Boli me kičma, noge, prepone, rebra... Imam skoro 80 kilograma i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog“, napisala je Edita.

Ko je Nenad Stević?

Edita i Nenad donijeli su zajedničku odluku da prekinu vezu, ali su odlučili da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima.

Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podijelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pjevačice.

Izvor: Instagram printscreen / editaaradinovic

Nekadašnji partner Edite Aradinović u prošlosti je bio tema medija zbog pokušaja ubistva, a bio je akter jedne od najtragičnijih priča crne hronike u Novom Sadu.

Ova tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog. Teodora Kaćanski ubijena je prije devet godina, a prava meta navodno je bio njen momak Nenad Stević, pisao je tada Kurir.

Teodora je u noći koja se za nju ispostavila kao kobna parkirala automobil u Somborskoj ulici kod broja osam, u novosadskom naselju Telep, gdje je živjela sa partnerom Nenadom Stevićem.

Njih dvoje su bili zajedno u automobilu, a u trenutku kada je on izašao iz vozila kako bi ušao u stan da nešto uzme, Teodora se premjestila sa suvozačkog mjesta, na kojem je do tada sjedjela, na mjesto vozača.

Editin dečko i Teodora Kaćanski

Izvor: MONDO/privatna arhiva

Upravo u tom trenutku iz žbunja je istrčao napadač i kroz zatamnjeno staklo automobila iz „tetejca“ ispalio nekoliko hitaca u djevojku, nakon čega je pobjegao sa lica mjesta. Pogodio ju je u vrat, noge i grudi.

Teodora je hitno prevezena u bolnicu. Tri dana kasnije, ispred bolnice se okupio veliki broj Nenadovih i Teodorinih prijatelja kako bi pokušali da spriječe njenu porodicu da, po preporuci ljekara, da saglasnost za isključivanje sa aparata.

Stević nije želio da se pomiri sa odlukom njenog oca, brata i sestre. Ipak, oko 20.30 časova djevojka je isključena sa aparata, jer je, prema pisanju Blica, praktično bila klinički mrtva od trenutka prijema u bolnicu.