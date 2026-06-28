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"Mama mi je bila bolesna, ja sam radila za 200 eura i bila u dugovima do guše": Potresna ispovijest Edite Aradinović

"Mama mi je bila bolesna, ja sam radila za 200 eura i bila u dugovima do guše": Potresna ispovijest Edite Aradinović

Autor Ana Živančević
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Edita Aradinović podijelila je emotivan snimak i priču o teškom odrastanju.

"Mama mi je bila bolesna, ja sam radila za 200 eura i bila u dugovima do guše": Potresna ispovijest Izvor: MONDO

Trudna pjevačica Edita Aradinović razniježila je sve na Instagramu kada je podijelila emotivan snimak iz prošlosti, ali i potresnu priču o odrastanju.

Ona je uz video objavila dirljiv tekst u kojem se prisjetila najtežeg perioda u životu, otkrivši kroz kakve je porodične i finansijske probleme imala prije nego što je postala regionalna zvijezda.

Izvor: Instagram printscreen

"Period kad mi je mama bila bolesna, ja radila za 200 eura i u dugovima do guše, a imala sve što mi treba, a najdraže su mi bile kafe u dvorištu gdje sam odrasla, kao i pjevanje Kokici mom koji je bio bebac, a sad dječkić koji je upisao i muzičku školu. Kako vrijeme leti", napisala je Edita.

Podsjetimo, Edita je nedavno otkrila da je postala vlasnica nekretnine na Avali. Ona je na svom Instagram profilu podijelila snimke modernog kompleksa u kojem se nalazi njen novi dom sa prostranim dvorištem i luksuznim bazenom.

„Shvatila sam da ne tražim adresu, već mir, malo više prirode, malo više neba i osjećaj kao kod kuće. Ljudi, koja budala u osmom mjesecu trudnoće kupuje nekretninu? Ja! Nećete vjerovati kakvu sam lokaciju pronašla“, rekla je pjevačica.

„Da, već mogu da zamislim kako se ovdje brčkam sa svojom djevojčicom i kako moji psi ovdje trče. Nadam se da poslije ovoga neću imati neke komšije sa estrade, šalim se!“, rekla je Edita kroz smijeh.

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Tagovi

edita aradinović pjevačica

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