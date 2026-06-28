Edita Aradinović podijelila je emotivan snimak i priču o teškom odrastanju.
Trudna pjevačica Edita Aradinović razniježila je sve na Instagramu kada je podijelila emotivan snimak iz prošlosti, ali i potresnu priču o odrastanju.
Ona je uz video objavila dirljiv tekst u kojem se prisjetila najtežeg perioda u životu, otkrivši kroz kakve je porodične i finansijske probleme imala prije nego što je postala regionalna zvijezda.Izvor: Instagram printscreen
"Period kad mi je mama bila bolesna, ja radila za 200 eura i u dugovima do guše, a imala sve što mi treba, a najdraže su mi bile kafe u dvorištu gdje sam odrasla, kao i pjevanje Kokici mom koji je bio bebac, a sad dječkić koji je upisao i muzičku školu. Kako vrijeme leti", napisala je Edita.
Podsjetimo, Edita je nedavno otkrila da je postala vlasnica nekretnine na Avali. Ona je na svom Instagram profilu podijelila snimke modernog kompleksa u kojem se nalazi njen novi dom sa prostranim dvorištem i luksuznim bazenom.
"Mama mi je bila bolesna, ja sam radila za 200 eura i bila u dugovima do guše": Potresna ispovijest Edite Aradinović
„Shvatila sam da ne tražim adresu, već mir, malo više prirode, malo više neba i osjećaj kao kod kuće. Ljudi, koja budala u osmom mjesecu trudnoće kupuje nekretninu? Ja! Nećete vjerovati kakvu sam lokaciju pronašla“, rekla je pjevačica.
„Da, već mogu da zamislim kako se ovdje brčkam sa svojom djevojčicom i kako moji psi ovdje trče. Nadam se da poslije ovoga neću imati neke komšije sa estrade, šalim se!“, rekla je Edita kroz smijeh.
"Mama mi je bila bolesna, ja sam radila za 200 eura i bila u dugovima do guše": Potresna ispovijest Edite Aradinović