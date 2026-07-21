Pobjednica "Elite 9" je Stanija Dobrojević: Skupila više glasova od Aneli i odnijela kući 100.000 €

Stanija Dobrojević osvojila je titulu pobjednice 'Elita 9' i nagradu od 100.000 eura.

Izvor: Instagram printscreen

Održano je spektakularno superfinale rijaliti šou programa "Elita 9", u kom se za prestižnu titulu borilo ukupno 20 superfinalista. Odlukom glasova publike, pobjedu u devetoj sezoni odnela je Stanija Dobrojević.

Trijumf Stanije Dobrojević i nagrada od 100.000 eura

U samoj završnici i napetom duelu našle su se Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić. Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je konačne rezultate glasova, proglasivši Staniju za pobjednicu.

Staniji je uručena glavna nagrada od 100.000 eura, dok je drugoplasirana Aneli Ahmić osvojila 50.000 eura. Stanija nije mogla da sakrije emocije i suze radosnice dok su joj ostali učesnici prilazili i čestitali.

"Hvala svima, hvala što su glasali za mene!", ponavljala je ushićeno pobjednica dok joj je uručivana nagrada.

Plasman u samom finišu: Od 3. do 5. mjesta

Treće mjesto pripalo je Aniti Stanojlović, koja se odmah po napuštanju imanja uputila u studio kod voditeljke. Ona je istakla da je izuzetno zadovoljna svojim učešćem i da iz rijalitija izlazi ponosna.

"Nisam se, iskreno, nadala. Već sam jednom pobijedila, životni pobjednik sam u ovoj sezoni", poručila je Anita.

Na četvrtom mjestu našao se Ivan Marinković, koji je istakao da je ovo njegov najveći uspijeh u rijaliti formatima do sada:

"Ovo je vrh moje rijaliti karijere. Troje ispred mene su epicentar zbivanja. Hvala naciji, hvala regionu!"

Kao petoplasirani, takmičenje je završio Asmin Durdžić. Njegov izlazak posebno je emotivno pogodio Staniju, koja je sve vrijeme plakala dok se on pozdravljao sa ukućanima. Asmin je po napuštanju imanja kratko poručio da je veoma zadovoljan svojim rezultatom i da je ponosan na to koliko je dogurao u takmičenju.