Staniju Dobrojević čeka iznenađenje nakon finala Elite 9 - otac superfinaliste joj poklanja Mercedes sa njenim imenom.

Izvor: Stanija/Srdjan Brazilac Virijevic/Instagram

Pred spektakularno superfinale "Elite 9" ne prestaju iznenađenja, a pažnju javnosti sada je privukao potez oca jednog od finalista. Naime, otac superfinaliste Dače Virijevića, čuveni Brazilac, odlučio je da pokaže kome pruža podršku, i to na veoma upečatljiv način.

Kako Pink.rs saznaje, on je za superfinalistkinju "Elite 9", Staniju Dobrojević, po svemu sudeći kupio automobil marke Mercedes, čime je jasno stavio do znanja da navija upravo za nju u borbi za pobjedničko mjesto.

Evo kako izgleda Srđan Virijević Brazilac, Dačin otac:

Vidi opis Otac Dače Virijevića kupio Staniji džip od 200.000 €: Sprema se haos, kad ovo budu vidjeli neće im biti dobro Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook printscreen / Srdjan Brazilac Virijevic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Facebook printscreen / Srdjan Brazilac Virijevic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Facebook printscreen / Srdjan Brazilac Virijevic Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Facebook printscreen / Srdjan Brazilac Virijevic Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Facebook printscreen / Srdjan Brazilac Virijevic Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Facebook printscreen / Srdjan Brazilac Virijevic Br. slika: 6 6 / 6 AD

Naime, Brazilac je Staniji pazario crnog džipa marke Mercedes, a umjesto registracije napisao je njeno ime.

Iako se njegov sin Dača takođe nalazi među finalistima koji se bore za titulu, njegov potez prema Staniji mnogi su protumačili kao otvoreno iskazivanje simpatija i podrške.

Da li bi Dača Staniju za maćehu?

Podsjetimo, jednom prilikom je Marko Janjušević Janjuš upitao Daču Virijevića kako bi reagovao da njegovo otac uđe u emotivnu vezu sa Stanijom i da li bi je zvao mama, a Dačin odgovor je mnogo iznenadio.

- Šta bi rekao da tvoj tata stvarno bude u ozbiljnoj vezi sa Stanijom, je l' bi je zvao mama? - pitao je Janjuš.

- Ja imam samo jednu mamu. Ali ne bih se miješao u njegov izbor, poštujem. Samo da je lijepa da je zgodna, da se ne brukamo - rekao je Dača.

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