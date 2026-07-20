Stanijina i Asminova porodica prvi put oči u oči: Slavica oštro o Asminu, odmah dobila odgovor od Mustafe

Voditelj Darko Tanasijević je uoči finala Elite 9 razgovarao sa majkom Stanije Dobrojević i o osvrnuo se na Asminove uvrede upućene ka njihovoj porodici.

Izvor: Pink printscreen

Majka Stanije Dobrojević, Slavica, je uoči finalne večeri Elite 9 progovorila o Asminu Durdžiću i njegovim uvredama, istakavši da je i te kako bilo suza. U istom studiju bio je i Asminov otac, od kog je dobila odgovor na ono što je iznijela o njegovom sinu.

Najprije ju je Darko pitao kako je podnijela uvrede na njen račun, ali i na račun njenog pokojnog supruga.

Izvor: Pink printscreen

- To je mnogo ružno i to mi je najteže palo. Čemu vrijeđanje ljudi koji nisu tamo? Čemu vrijeđanje roditelja? - rekla je Stanijina mama.

Zatim je objasnila zašto Stanijin brat nije prisutan na finalu.

- Moj sin je sad zauzet i odsutan. Biće priča o tome kasnije. Bilo mu je neprijatno. On ima ozbiljan posao i da sluša takve uvrede, zaista je nepristojno.

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Evo kako će se ponašati kad vidi Asmina

Darko je konstatovao da ih je Asmin je najstrašnije vrijeđao, pa ju je pitao kako će se ona ponašati kada ga sretne oči u oči.

- Ja ću se osjećati normalno i ponosno, ne znam kako će se on osjećati. Zbog toga što smo ga uvijek lijepo ugostili - kaže ona.

Odgovorila je i na pitanje o Asminovim roditeljima.

- Poznajem ih preko medija. Nažalost, nismo se upoznali. Nisam očekivala ovo, nismo to zaslužili, ali eto desilo se. Bilo je suza, i te kako.

Ovako izgleda Asminov otac Mustafa:

Dobila odgovor od Mustafe

U razgovoru sa voditeljkom Ivanom Šopić, Asminov otac je dao svoj sud o Staniji i svom sinu.

- Stanija je gospođa i dama. Pozdravljam njenu mamu i Maju. Jednom smo se videli. Ja nemam o njima loše mišljenje. Žao mi je što se to desilo i što je spominjao roditelje. Zato će dobiti od nas jedan ukor. Stanijina porodica je divna, nisu nikog uzeli u usta za sve ovo vrijeme - rekao je Mustafa, vidno razočaran u ponašanje svog sina.