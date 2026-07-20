"Doživio je da mu se smije voditeljka bez škole": Skandal na mrežama nakon ispadanja Lepog Miće, Karić sve izvrijeđao

Lepi Mića je zauzeo 21. mjesto u superfinalu 'Zadruge 9 Elite' i bio je veoma razočaran ishodom.

Izvor: Instagram/elita.rtvpink

Dugogodišnji rijaliti učesnik, Lepi Mića zauzeo je 21. mjesto u superfinalnoj noći Elite. Nakon toga otišao je u studio u Šimanovcima gdje ga je dočekala voditeljka Ana Radulović, a razočaranje i bijes nije krio.

Mićino ispadanje iz Elite nikoga nije ostavilo ravnodušnim, a tim povodom oglasio se otac bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića, Osman Karić.

On je na Instagarmu na Mićin, ali i voditeljkin račun uputio brojne uvrede.

Osman je izvrijeđao Lepog Miću za kojeg kaže da nije podržao Staniju, a očito da smatra da zbog toga nije dobio podršku gledalaca budući da ona važi za jednog od favorita. Nije štedio ni voditeljku..

"Nije podržavao Buraniju, znate onu iz Majamija Staniju. Onu što je peru što nije dala samo keru. Doživio čovjek da mu se smije voditeljka bez škole...", napisao je Osman i u svojoj "pjesmi" dodao još uvreda na račun Ane Radulović.

"Ovo je najveće poniženje"

Svoj bijes i ogromno ogorčenje rijaliti učesnik nije ni pokušavao da sakrije, već je odmah zatražio hitno napuštanje emisije kako bi otišao svojoj kući.

Izvor: Pink / screenshot

- Ovo je najveće poniženje za mene, doživio sam da me izbace u pola šest ujutru. Ostali su ljudi koji su motali kuglice za stolom, ovo je završena priča. Hoću da idem odmah kući - rekao je Mića vidno revoltiran nakon napuštanja Zadruge 9 Elite.