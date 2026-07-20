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Stiglo pismo od produkcije pred supefinale: Takmičari ostalli u šoku par sati pred kraj "Elite"

Stiglo pismo od produkcije pred supefinale: Takmičari ostalli u šoku par sati pred kraj "Elite"

Autor Ana Živančević
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Večeras se održava superfinale "Zadruge 9 Elite", a učesnici su suočeni sa vanrednim uslovima glasanja.

Stiglo pismo od produkcije pred supefinale Izvor: Youtube prinstcreen / Zadruga

Samo par sati nas dijeli od superfinala "Zadruge 9 Elite", kada će se konačno saznati ko odnosi pobjedu i 100.000 eura. Međutim, tik pred sam početak večerašnjeg spektakla, u Bijelu kuću je stiglo vanredno pismo produkcije koje je izazvalo potpunu pometnju među učesnicima.

Pismo produkcije je pred svima okupljenima za crnim stolom pročitao učesnik Dača Virijević.

Pogledajte kako izgledaju učesnici Elite:

"Dragi superfinalisti, želimo da vam čestitamo što ste baš vi superfinalisti devete sezone. Linije za glasanje su otvorene već sedam dana, a sada želimo da čujemo vaše mišljenje ko treba da pobjedi", pročitao je Dača.

Tenzija u rijalitiju pred kraj

Međutim, ono što je stvorilo dodatnu tenziju i što će sigurno raspaliti strasti pred samo finale Zadruge 9 Elite jeste poseban i nimalo lak uslov koji je produkcija postavila pred njih.

"Za sebe ne možete glasati, ali morate reći ko po vašem mišljenju zaslužuje pobjedu u ovoj sezoni", rekao je Dača.

Ova odluka i javno izjašnjavanje nimalo neće lako pasti učesnicima koji u samom finišu moraju otvoreno da skinu rukavice, pokažu koga podržavaju, a koga eliminišu iz trke za prvo mjesto.

Podsjetimo, linije za glasanje publike su otvorene već sedam dana, a večeras od 21 sat uživo pratimo ko će osvojiti krunu devete sezone.

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Elita finale

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