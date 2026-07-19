Oženio najbogatiju srpsku glumicu, a sada ga je osvojio Jadran: Holivudski glumac se oglasio sa primorja

Džej Elis uživa na Jadranu sa suprugom Ninom Seničar, otkrivajući ljepotu hrvatskog ostrva Vis i zanimljive košarkaške priče.

Izvor: instagram/jayrellis

Holivudski glumac Džej Elis, poznat po ulogama u filmu „Top Gun: Maverick“ i Netfliksovoj seriji „Running Point“, ovog ljeta boravi na Jadranu sa suprugom, srpskom manekenkom i glumicom Ninom Seničar.

Par je uživao na hrvatskom ostrvu Vis, koje je na slavnog glumca ostavilo snažan utisak.

Pogledajte njegove fotografije:

Elis i Nina doputovali su na Vis kako bi prisustvovali vjenčanju bliskih prijatelja, a glumac je na Instagramu podijelio niz fotografija sa odmora. Osim prelijepih pejzaža i lokalnih specijaliteta, posebnu pažnju privukao mu je jedan stari košarkaški obruč postavljen na kamenom zidu.

„Hrvatska, tačnije Vis, ima košarkaški obruč pričvršćen za zid star više od 500 godina, koji je sigurno stariji od same košarke. Ovdje sam bio na vjenčanju dragih prijatelja i jeo jednu od najboljih riba ovog ljeta“, napisao je glumac.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije. Glumica Melani Linski priznala je da joj fotografije sa ostrva „uspora­vaju otkucaje srca“, na šta joj je Elis odgovorio:

„To je mir kakav nikada ranije nijesam doživio.“

Pogledajte fotografije Nine Seničar:

Ipak, najviše ga je zaintrigirao upravo košarkaški obruč, pa je od svojih pratilaca zatražio pomoć.

„Ako neko zna priču o ovom košu, volio bih da je čujem“, poručio je glumac.

Jedan od korisnika našalio se da su ga vjerovatno postavila djeca i dodao da Hrvatska ima „košarkaške priče za koje Holivud još nije spreman“.