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Pretučen čuveni hrvatski muzičar u centru Pule: "Mlatili su ženu i mene njih šestorica, pun sam modrica"

Pretučen čuveni hrvatski muzičar u centru Pule: "Mlatili su ženu i mene njih šestorica, pun sam modrica"

Autor Marina Cvetković
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Frontmen benda "KUD Idijoti", Sale Veruda, i njegova supruga Martina, napadnuti su u centru Pule.

Pretučen čuveni hrvatski muzičar u centru Pule: "Mlatili su ženu i mene njih šestorica, pun sam modr Izvor: Youtube printscreen / Tv Nova News

Frontmen pulskog pank benda „KUD Idijoti“ Saša Milovanović, poznatiji kao Sale Veruda, i njegova supruga Martina napadnuti su u centru Pule nakon što su pokušali da upozore grupu turista zbog neprimjerenog ponašanja.

Incident se dogodio u Ulici Sergijevaca, kada je grupa od nekoliko mlađih muškaraca, kako navode hrvatski mediji, šutirala kutije i razbacivala otpad po ulici.

Milovanovićeva supruga ih je prvo upozorila, a nakon što im je Sale prišao i zaprijetio da će pozvati policiju, muškarci su ih fizički napali.

 „Napali su me rukama i nogama. Pun sam modrica i ogrebotina, natekao mi je zglob, a majica je bila potpuno pocepana“, kazao je Milovanović.

Kako je naveo, napadači su se nakon prvog bijega vratili i ponovo nasrnuli na njih dok su sjedjeli na klupi. Napad je prekinut kada su komšije izašle iz kuća.

Izvor: YouTube printscreen

Istarska policija potvrdila je događaj i saopštila da je nekoliko muškaraca fizički napalo 63-godišnjaka, a potom i 42-godišnju ženu koja je pokušala da ga zaštiti. Policija sprovodi istragu radi identifikacije počinilaca.

Milovanović sumnja da su napadači bili britanski državljani, ali njihov identitet za sada nije potvrđen.

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Tagovi

Sale Veruda KUD Idijoti fizički napad

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