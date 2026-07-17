"Mi smo ispisali naše sudbine": Mina i Kasper se ponovo oglasili na mrežama, evo ko im pravi društvo

Par je pozirao nasmijan sa svojim ljubimcima, pokazujući međusobnu podršku u teškim trenucima.

Izvor: instagram/casper4casper

Nakon što je nedavno puštena iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević" gdje je provela 23 dana, pevačica Mina Kostić riješila je da stavi tačku na sve spekulacije i pokaže da je njena ljubav sa Maneom Ćuruvijom Kasparom jača nego ikad.

Posle oporavka i zajedničkog boravka na moru, par se ponovo oglasio emotivnom porukom na Instagramu.

Oni su pozirali nasmijani u prirodi držeći svoje kućne ljubimce, a dirljive riječi koje su podijelili sa pratiocima momentalno su privukle ogromnu pažnju javnosti.

Izvor: Instagram

"Kažu da ljubav koja preživi daljinu, oluje, osude i laži postaje vječnost. Nas dvoje smo naše sudbine ispisali zajedničkom sudbinom do kraja vječnosti. Volimo vas i želimo vam svima ljubav do kraja vječnosti".





