Mina Kostić napustila bolnicu "Laza Lazarević" nakon 23 dana. Partner Mane Ćuruvija otkrio je kako se pjevačica oseća.

Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official

Mina Kostić prije nekoliko dana napustila je zdravstvenu ustanovu "Laza Lazarević" nakon 23 dana provedenih u pomenutoj ustanovi. Po nju su tada došli njen partner Mane Ćuruvija Kasper i njena braća.

Nakon izlaska iz Laze, partner pjevačice odlučio je da je vrijeme za odmor, pa su pjevačica i Mane otišli na more. Ćuruvija se s vremena na vrijeme oglašava na mrežama, pa je sada objavio sliku sa pjevačicom i otkrio da su vodili razgovor, a Minin odgovor ga je iznenadio.

Vidi opis Kasper objavio razgovor sa Minom Kostić posle hospitalizacije: Otkrio detalje razgovora i kako se pjevačica oseća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 5 / 5

"Pitao sam Minu šta za nju znači biti savršen? Odgovorila mi je kao iz topa: Savršeni možemo postati samo onda kada nas voljena osoba tako vidi svojim očima... Jedna je Mina. Volimo vas", napisao je on.

"Odlično sam"

Mina Kostić je bolnicu napustila držaći brata za ruku. Bila je obučena sva u crnom, nosila je kačket i naočare. Pjevačica je uspjela da se obrati jednom rečenicom na pitanje novinara kako se osjeća.

"Odlično sam", poručila je Mina, koja je potom ušla u "mercedes".

Zbog administracije ostala duže u Lazi

Pjevačica Mina Kostić trebalo je dan ranije da bude puštena iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević", ali do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene.

Prema informacijama, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje liječenje.

Izvor: Kurir/ MONDO