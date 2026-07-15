Jelena Karleuša otkriva šokantnu prepisku sa Duškom Tošićem nakon finala Pinkovih zvezda. Saznajte kako je reagovala na njegovu poruku.

Izvor: Pink printscreen

Pop pjevačica Jelena Karleuša gostovala je večeras u emisiji "Amidži šou" kod Ognjena Amidžića, gdje je u svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, otvorila dušu o novim muzičkim uspjesima, ali i o privatnom životu koji ne prestaje da intrigira javnost.

Karleuša je na samom početku emisije progovorila o svojoj novoj pesmi "Sada je sve okej", koja je za kratko vrijeme postala ogroman hit i preplavila društvene mreže.

"Pjesma je prošla fenomenalno, reakcije su nevjerovatne i publici je očigledno trebalo nešto ovako od mene. Sve se poklopilo baš kako treba", istakla je Jelena ne skrivajući ponos zbog još jednog u nizu uspjeha.

Šok prepiska: "Da crknem, je l?"

Ipak, najveći muk u studiju, a potom i lavinu reakcija na mrežama, izazvalo je Jelenino priznanje o poruci koju je dobila od bivšeg supruga, nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića.

Pogledajte Duška sa novom devojkom Norom:

Naime, u tekstu njene nove pjesme nalazi se veoma upečatljiv stih: "Samo da crkneš, do toga mi je stalo", u kojem se Duško očigledno odmah prepoznao. Jelena je otkrila da joj je on, nakon dugog perioda ćutanja, poslao poruku odmah posle finala "Pinkovih zvezda" i upitao je da li to želi da on crkne, na šta mu je ona kratko i direktno odgovorila da sada želi.

Ova iskrena i prilično oštra prepiska nasmijala je, ali i šokirala gledaoce kraj malih ekrana, a Karleuša je još jednom dokazala da ne mari za mišljenja drugih i da je spremna da potpuno ogoli svoju intimu pred kamerama, ostavljajući javnost da bruji o njenom odnosu sa bivšim suprugom.

Pogledajte kako su joj ćerke čestitate na novoj pjesmi nakon izvođenja:

Vidi opis Karleuša šokirala priznanjem o Dušku i porukama: "Pisao mi je i pitao da li želim da crkne" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 13 / 13

(Pink.rs / MONDO)