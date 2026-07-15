Jelena Karleuša otkriva šokantnu prepisku sa Duškom Tošićem nakon finala Pinkovih zvezda. Saznajte kako je reagovala na njegovu poruku.
Pop pjevačica Jelena Karleuša gostovala je večeras u emisiji "Amidži šou" kod Ognjena Amidžića, gdje je u svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, otvorila dušu o novim muzičkim uspjesima, ali i o privatnom životu koji ne prestaje da intrigira javnost.
Karleuša je na samom početku emisije progovorila o svojoj novoj pesmi "Sada je sve okej", koja je za kratko vrijeme postala ogroman hit i preplavila društvene mreže.
Karleuša šokirala priznanjem o Dušku i porukama: "Pisao mi je i pitao da li želim da crkne"
"Pjesma je prošla fenomenalno, reakcije su nevjerovatne i publici je očigledno trebalo nešto ovako od mene. Sve se poklopilo baš kako treba", istakla je Jelena ne skrivajući ponos zbog još jednog u nizu uspjeha.
Šok prepiska: "Da crknem, je l?"
Ipak, najveći muk u studiju, a potom i lavinu reakcija na mrežama, izazvalo je Jelenino priznanje o poruci koju je dobila od bivšeg supruga, nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića.
Pogledajte Duška sa novom devojkom Norom:
Karleuša šokirala priznanjem o Dušku i porukama: "Pisao mi je i pitao da li želim da crkne"
Naime, u tekstu njene nove pjesme nalazi se veoma upečatljiv stih: "Samo da crkneš, do toga mi je stalo", u kojem se Duško očigledno odmah prepoznao. Jelena je otkrila da joj je on, nakon dugog perioda ćutanja, poslao poruku odmah posle finala "Pinkovih zvezda" i upitao je da li to želi da on crkne, na šta mu je ona kratko i direktno odgovorila da sada želi.
Ova iskrena i prilično oštra prepiska nasmijala je, ali i šokirala gledaoce kraj malih ekrana, a Karleuša je još jednom dokazala da ne mari za mišljenja drugih i da je spremna da potpuno ogoli svoju intimu pred kamerama, ostavljajući javnost da bruji o njenom odnosu sa bivšim suprugom.
Pogledajte kako su joj ćerke čestitate na novoj pjesmi nakon izvođenja:
Karleuša šokirala priznanjem o Dušku i porukama: "Pisao mi je i pitao da li želim da crkne"
(Pink.rs / MONDO)